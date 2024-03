La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha reiterado este viernes, al ser preguntada por si habrá más ceses en el Ejecutivo tras las nuevas revelaciones en relación al caso Koldo, que la bandera del gabinete que dirige Pedro Sánchez es «la máxima ejemplaridad y transparencia». En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros extraordinario con motivo del Día de la Mujer, ha señalado que el patrón de actuación del Gobierno es muy distinto al que se vivía años antes.

«En este Gobierno siempre van a encontrar máxima transparencia y máxima colaboración y, desde luego, la asunción de responsabilidades políticas, como además siempre hemos demostrado», ha apuntado. La ministra portavoz se ha referido al caso del ex secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, cesado por el ministro de Transportes, Óscar Puente, y tras remarcar que se debió a la pérdida de confianza ha recordado que no aparece imputado en ninguna cuestión. El ministro de Transportes ha señalado por su parte en Valencia que no puede prever si habrá más destituciones en su departamento por el citado caso pero si hay alguna indagación que deriva en una pérdida de confianza, se destituirá a esa persona.

En concreto el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha asegurado también este viernes que no puede prever si habrá más destituciones en su departamento por el caso Koldo pero si hay alguna indagación que deriva en una pérdida de confianza, se destituirá a esa persona. Puente ha manifestado que con la información de que dispone hasta ahora, el único cese justificado ha sido el del secretario general de Puertos del Estado, porque en su caso «había defraudado la confianza» que se tenía en él, sin prejuzgar lo que haya hecho, y ha argumentado que en ese escenario no podían mantener la confianza.

«El resto se irá viendo», ha señalado preguntado en Encuentros SER en València si podría haber más implicados de su Ministerio, para añadir que lleva apenas tres meses en la cartera y «obviamente» no tiene vinculación con los hechos que sucedieron antes de su llegada ni tampoco vinculación personal con quienes siguen en algún puesto y estaban en la época que se investiga. No obstante, ha precisado que no es capaz de prever si se van a producir más ceses derivados del caso Koldo, y ha asegurado que se está tratando de arrojar luz a una situación en un escenario difícil, en el que hay quienes «quieren arrojar mucho barro sin mucha justificación», en alusión a que todo es corrupción y todos están «pringados», ha dicho textualmente.

Y por eso ha defendido que se debe discernir y encontrar la verdad y aplicar las consecuencias a las que esa verdad obligue. Al PP ha dicho que no es «la autoridad de referencia» en asuntos de este tipo por su «historia reciente en materia de corrupción», que debería situarlo «como mínimo, en una situación de prudencia». Preguntado por el exministro José Luis Ábalos, ahora en el grupo mixto tras no entregar su acta de diputado socialista por Valencia, como le exigió el PSOE, el ministro Puente ha manifestado que ha vivido esa situación «con mucho desgarro» porque tiene un afecto especial hacia él, más allá de lo político.

«Las únicas personas que te defraudan son en las que confías, y yo estoy bastante defraudado», ha comentado sobre Ábalos, que dice, según Puente, que no tiene ninguna manta de la que tirar. También ha aseverado que hay gente -sin concretar- que no está a la altura del Partido Socialista y de sus 150 años de historia y da la sensación de que no saben corresponder pero, ha defendido, hay que saber estar y tener altura de miras y conciencia de la organización a la que se pertenece.