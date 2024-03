El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de no aclarar nada sobre la denuncia de fraude fiscal contra su pareja y recurrir, en su lugar, a atacar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con su habitual «tono chulesco». Así lo ha trasladado en declaraciones a 'La Sexta' después de la comparecencia de Ayuso esta mañana, en la que ha recomendado a Sánchez que se relaje y ha deslizado que «a lo mejor lo que le conviene son unas vacaciones en República Dominicana».

«Usted lo sabe muy bien, hay vuelo directo», ha apuntado a continuación. Al respecto, Errejón ha denunciado que Ayuso no ha dado explicaciones sobre las presuntas facturas falsas de su pareja, ni a la utilización de empresas pantalla sobre cobro de comisiones ni mucho menos aclarar por qué personas cercanas a la mandataria «engordan su patrimonio» mediante contratos efectuados por la Comunidad de Madrid.

«Ha salido con el tono chulesco habitual a insultar, a atacar al presidente del gobierno. Esto no es una cuestión privada, no es una cuestión de quién te parezca mejor ni de a qué partido votes. Es una cuestión de garantizar que las instituciones no son un botín de guerra para los amigos o familiares de quienes gobiernan», ha enfatizado el portavoz parlamentario de Sumar. Al hilo, Errejón ha recriminado que «algo pasa» con los allegados de Ayuso porque «en las familias normales no pasa esto y la gente no incrementa su patrimonio así».

«Las cosas están bastante claras para cualquiera que las quiera ver. Claramente hay un patrón, hay un tipo de comportamiento que hace que todas las personas del entorno íntimo acaban haciendo muchísimo dinero precisamente gracias a los contratos o a las relaciones con la Comunidad de Madrid que preside la señora Ayuso», ha zanjado.