El nuevo portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha apuntado este lunes a que el 'número dos' del partido, Ignacio Garriga, será el candidato a las elecciones de Cataluña del 12 de mayo, aunque ha evitado confirmarlo definitivamente, a la espera de que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) apruebe esta candidatura. «Blanco y en botella», ha dicho Fúster, cuyo nombramiento como nuevo portavoz de Vox se conoció el viernes, dos días después de que el presidente catalán, Pere Aragonès, convocara elecciones autonómicas anticipadas.

En rueda de prensa, el también diputado de Vox en la Asamblea de Madrid, ha precisado que su nueva labor busca «descargar de ciertas obligaciones» a Garriga, que ya ejerce como líder del partido en Cataluña, vicepresidente de Vox y secretario general. En este contexto, el portavoz ha anunciado que el CEN se reunirá este domingo en Vitoria para preparar las elecciones vascas del 21 de abril. Fuentes de Vox precisan que la presumible candidatura de Garriga se abordará en ese encuentro de la Ejecutiva.

QUE EL PP NO SE PRESENTE

Sobre los comicios catalanes, Fúster ha señalado que Vox ha recibido la convocatoria con «alivio y alegría» y el partido buscará encabezar «una rebelión desde el sentido común encabezada por los catalanes corrientes hartos de que cada año vaya a peor». Quieren dar solución a los que ven como los problemas más acuciantes en Cataluña: la inmigración, la situación del sector primario, la dificultad de los jóvenes para acceder a una vivienda o la falta de agua, entre otros.

Además, ha querido lanzar un dardo al PP por las peticiones reiteradas que los 'populares' hicieron a Vox para que no se presentaran a las pasadas elecciones gallegas para no dividir el voto en el bloque de la derecha. «Nosotros no vamos a decir al PP lo que tienen que hacer, eso es un vicio que tienen ellos», ha dicho el portavoz, que sin embargo ha puntualizado que, «si se aplica la misma lógica», el PP no debería presentarse tampoco porque ellos tienen más fuerza en Cataluña.

Por otra parte, Fúster también ha dedicado tiempo a hablar de los comicios en País Vasco, después de que Vox haya confirmado a su parlamentaria allí, Amaia Martínez, como cabeza de lista para la cita electoral. Ha situado a la inmigración también como un problema en esa autonomía y ha garantizado que Vox tiene un plan de «seguridad, libertad y reindustrialización» para el territorio.