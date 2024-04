El candidato de Junts a la presidencia de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciado este martes que regresará a Cataluña el día en que se celebre el debate de investidura en el Parlament aunque él no sea el candidato a presidente y ha dicho que dejará la política activa si no es elegido presidente.

En declaraciones a RAC1, Puigdemont ha asegurado que su retorno «no puede ser un acto al servicio de una estrategia electoral» ni un «acto de provocación»: «Sólo volveré a Cataluña el día del debate de investidura. El acto de retorno de una presidencia es de país, no de partido. Tiene que tener sentido institucional», ha dicho.

Puigdemont ha afirmado que él no se ve «como jefe de la oposición» en esta legislatura, y ha dejado entrever que dejará la política activa si no es elegido presidente. «No puedo estar en el Senado, no voy a estar en el consejo de administración de una empresa», ha apuntado Puigdemont, que, no obstante, ha señalado que no está preparando el «discurso de la derrota».