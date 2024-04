El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha informado que la Mesa de la comisión de la Cámara Alta sobre el 'caso Koldo' aún no ha logrado contactar con Koldo García para informarle de que tiene que comparecer el próximo lunes en la investigación parlamentaria, por lo que aún sigue en el aire si se aplaza su intervención o continúan adelante con esa fecha. En una entrevista en COPE, recogida por Europa Press, Rollán ha relatado que anoche habló con el presidente de la comisión y aún no había novedades, dado que el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos dispone de «una veintena de números de teléfono» y de «varias residencias», por lo que no están seguros de que haya recibido la citación a la comisión de investigación.

«El presidente de la comisión no dispone de la certeza absoluta de que la comunicación o notificación, que creo recordar que salió antes de ayer, sea el lugar donde en este preciso momento está residiendo esta persona», ha explicado el presidente de la Cámara Alta, precisando que enviaron una carta al domicilio donde Koldo está empadronado, si bien sospechan que actualmente podría residir en Benidorm porque en las últimas semanas ha concedido entrevistas a varios medios de comunicación allí. La práctica habitual para citar a los comparecientes en las comisiones de investigación, tal y como ha descrito Rollán, pasa porque los letrados de la Cámara se pongan en contacto con la comisaría del Congreso o el Senado, que puede facilitar a los servicios jurídicos la dirección de empadronamiento para que se realice la comunicación «en tiempo y forma». Ante la imposibilidad de contactar con Koldo, la Mesa y los Portavoces de la comisión decidirán este jueves si su comparecencia se aplaza para más adelante o continúan con esta citación para dejar en evidencia que el exasesor de José Luis Ábalos no se ha presentado al Senado a comparecer, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias el miércoles. Según el artículo 76 de la Constitución española, la comparecencia en las comisiones de investigación establecidas por el Congreso de los Diputados o el Senado son obligatorias para cualquier ciudadano y la ley regulará las sanciones que puedan imponerse por incumplir esta obligación. Por otra parte, la cuarta autoridad del Estado ha reiterado que es el Pleno del Congreso quien tiene que tramitar el conflicto institucional promovido por el Senado a cuenta de la Ley de Amnistía, y que la Mesa del Senado no tiene atribuciones para «una decisión tan importante». Lo ha dicho después de recordar que los letrados del Senado y algunos de los catedráticos de derecho constitucional que han comparecido en las últimas semanas en la Comisión Mixta de Justicia han alertado de que la amnistía es una reforma «encubierta» de la Carta Magna, por lo que debe ser avalada por una mayoría cualificada en ambas cámaras. «No se puede despachar como una proposición de ley y además con carácter de urgencia, carente de informes y en el que la carpeta básicamente son los 14 folios que tenía la redacción del texto», ha proseguido, adelantando a su vez que el Senado está ultimando un informe jurídico que verá la luz la próxima semana sobre este asunto. El Congreso anunció el lunes su intención de rechazar por «improcedente» el conflicto de atribuciones esgrimido por el Senado a cuenta de la Ley de Amnistía, remarcando que no hay cauce para que la Mesa que preside Francina Armengol pueda retirar una ley que ha sido tramitada y aprobada en el Pleno. El presidente de la Cámara Alta también ha calificado como un «absoluto despropósito» que se cite a fiscales para que declaren en comisiones de investigación parlamentarias, alegando que es «inapropiado» e «inconveniente». No obstante, ha saludado que el Gobierno haya dado marcha atrás al insistir en que «rectificar es de sabios». «Creo que es absolutamente un despropósito, un despropósito absoluto el que se haya citado a fiscales que están en el desarrollo del ejercicio de sus obligaciones», ha analizado Rollán, preguntándose si el PSOE ha dado pie a estas intervenciones «por convencimiento» o si se ha visto «arrastrado por el sometimiento» de sus socios. En este sentido, ha rechazado que se pretenda normalizar que jueces o fiscales puedan ser sometidos a control en las Cámaras, ya que en su opinión «eso es absolutamente inapropiado, innecesario e inconveniente». Pese a ello, ha expresado que conoce la intención del Gobierno de «evitar esa situación», añadiendo que «rectificar es de sabios». Rollán también se ha pronunciado sobre la interpretación que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, hizo de la soberanía nacional, indicando que esta reside «más» en el Congreso que en el Senado. Lo ha hecho leyendo el Artículo 66 de las Constitución, que indica que «las Cortes Generales representan al pueblo», que éstas están formadas «por el Congreso de los Diputados y el Senado» y que ambas «ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuye la Constitución». Para el presidente de la Cámara Alta, el comentario de Bolaños fue «desafortunado» y posiblemente obedece a que al Ejecutivo le resulten más cómodas las votaciones en la Cámara Baja y no las del Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta.