¿Quién es la periodista con la que estuvo comiendo Mazón el día de la DANA?

El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, estuvo comiendo con la periodista Maribel Vilaplana en un restaurante de València el martes 29 de octubre, el día de la DANA que asoló gran parte de la provincia de Valencia. Según ha adelantado El Español y han confirmado a Europa Press fuentes de la administración autonómica, el jefe del Consell almorzó aquel día con la periodista.

En dicha reunión, Mazón ofreció a Vilaplana la dirección de la radiotelevisión pública valenciana À Punt. La comida tuvo lugar en el restaurante El Ventorro de València y Vilaplana declinó el ofrecimiento, según el mismo medio. Ayer mismo, el presidente negó, interrogado por algunas informaciones, que el día de la DANA estuviera en una comida de celebración de cumpleaños: «Lo desmiento categóricamente, fue un almuerzo de trabajo y ya está», aseveró.

Este viernes, fuentes de Presidencia han precisado que el jefe del Consell mantuvo esta «comida privada de trabajo» con Maribel Vilaplana, «una profesional de reconocido prestigio y de amplia trayectoria del sector audiovisual y de la comunicación El motivo de la entrevista, detallan, fue »abordar la posibilidad de dirigir y sumarse al nuevo proyecto de la televisión autonómica À Punt".

Es Maribel Vilaplana, periodista. Con esta mujer estuvo @carlos_mazon_ en lugar de estar al frente de las emergencias ante la DANA. En primer lugar anunció reunión con el presidente de la patronal valenciana, pero este lo negó. Reunidos para que?, creemos el motivo alegado? 🤔 pic.twitter.com/WlnxlD2mo4 — Miguel Angel Martín (@mikihoyos) November 8, 2024

«Privacidad y confidencialidad»

De acuerdo a estas fuentes, el encuentro se inició a las 15.00 horas en El Ventorro, un local situado a escasos minutos del Palau de la Generalitat. Añaden que, «por cuestiones de privacidad y confidencialidad, porque esta persona trabaja actualmente en una compañía audiovisual y de comunicación, y por no comprometer su situación laboral y profesional, no se informó antes de los términos antes descritos». «Pero tras la oleada de mentiras y difamaciones que han circulado estos días, --prosiguen-- llegando incluso a entrar en insultos personales, resulta obligatorio cortar de raíz este tsunami de bulos. Se trata de un encuentro más de la ronda de reuniones que están teniendo el presidente y su equipo de la Generalitat para sondear a profesionales del mundo de comunicación para que se incorporen al proyecto de A Punt».

Asimismo, inciden en que, «antes de este encuentro, el presidente valenciano ya había recibido toda la información que había hasta ese momento de la evolución de la DANA por parte de la consellera Salomé Pradas». «Durante todo el encuentro, el presidente también estuvo recibiendo información de la evolución del temporal por parte de la consellera, que estaba ya con su equipo de Emergencias siguiendo y supervisando la evolución de la situación desde el centro de mando de La Eliana (112)», sostienen.

Tras acabar el encuentro, las mismas fuentes aseguran que Mazón llegó sobre las 18.00 horas al Palau de la Generalitat, desde «donde continuó siendo informado puntualmente junto a su gabinete de la evolución de la situación provocada por la DANA a través de la información que le trasladaba todo el personal de la Generalitat que estaba presencialmente en la reunión del Cecopi, iniciada a las 17.00 horas». Una vez que el presidente fue informado del riesgo de ruptura de la presa de Forata, y del «cambio radical del escenario, con el peligro que eso suponía, se desplazó hasta el centro de mando de La Eliana pasadas las 19.00 horas, para seguir in situ toda la situación». Finalmente, Presidencia recalca que sobre todas estas cuestiones, y la gestión del día 29 y posteriores, Carlos Mazón dará «parte detallado en la comparecencia que tendrá el próximo jueves en Les Corts».

Teresa Ribera: «Me costó hasta cuatro llamadas localizar al señor Mazón esa misma tarde»

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha asegurado que la tarde de la dana le costó «hasta cuatro llamadas» localizar al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. «Me costó hasta cuatro llamadas localizar al señor Mazón», ha revelado Ribera en declaraciones al programa Hora 25 de la Cadena Ser, donde ha relatado que le avisó el secretario de Estado de que «la situación era muy crítica» e inmediatamente trató de hablar con Mazón. «Me dijo algo así como que iba todo bien, pero esta tarde se ha precipitado todo. Discúlpame, te llamo en 10 minutos, ahora no puedo hablar y lógicamente no me volvió a llamar», ha dicho la vicepresidenta.