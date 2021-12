Bad Bunny se ha convertido en el artista más escuchado del mundo en Spotify por segundo año consecutivo, mientra que en España, el más escuchado del año 2021 en la plataforma de música es Rauw Alejandro. Bad Bunny ha acumulado ya más de 9.100 millones de escuchas este año. En segunda posición se encuentra la cantante y compositora Taylor Swift; en tercer lugar, por primera vez en el ranking, el grupo surcoreano BTS; en cuarto lugar, el rapero Drake, y en quinta posición, Justin Bieber.

En el ranking de canciones más escuchadas de 2021 a nivel global, la más reproducida es 'drivers license', de Olivia Rodrigo, que acumula más de 1.100 millones de escuchas en Spotify. En segunda y tercera posición, respectivamente, se encuentran 'MONTERO (Call Me By Your Name)', de Lil Nas X, y 'STAY', de The Kid LAROI con Justin Bieber. La cuarta canción más escuchada del año es otra de Olivia Rodrigo, 'good 4 u', y el 'top 5' lo cierra 'Levitating', de Dua Lipa con DaBaby. Mientras, en España el número uno este año es Rauw Alejandro, que ha superado a Bad Bunny, quien ocupa ahora la segunda posición.

Este 'top 5' lo completan, por orden de ranking, Myke Towers, J Balvin y Anuel AA. En cuanto a los españoles más escuchados, C. Tangana es el número uno en España --C. Tangana batió el pasado febrero el récord de mejor debut de un álbum español, cosechando más de 5 millones de reproducciones en un solo día--. En el 'top 5' de canciones más escuchadas en España se encuentra 'Todo De Ti', de Rauw Alejandro. En segundo lugar se encuentra 'Pareja Del Año', de Sebastian Yatra con Myke Towers; en tercero, 'Yonaguni', de Bad Bunny; en cuarta posición, 'Fiel', de Los Legendarios con Wisin y Jhay Cortez, y en quinta, 'La Historia', de El Taiger con DJ Conds.