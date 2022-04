Silvia Gambino, de 'Escenas de matrimonio', fallece a los 57 años

La actriz Silvia Gambino ha fallecido a los 57 años víctima de un cáncer. Alberto Closas, su exmarido, ha confirmado la noticia este lunes a través de las redes sociales: «Adiós Silvia. Te has marchado para hacer reír a todo el que te encuentres vayas a donde vayas, con ese personaje que adorabas y te dio tantos éxitos 'Rosita'. Te has ido muy joven, la vida no es justa y el cáncer te ha ganado la batalla, pero no te quitó la sonrisa», ha escrito en Instagram.

Por último, ha querido mandar un mensaje de cariño a la artista: «Descansa en paz Silvia Gambino, siempre estarás en mi recuerdo y en mi corazón. Nos vemos. Ciao». Gambino nació en Palermo y cosechó un gran éxito en España gracias a su trabajo en programas como Noche de Fiesta o Noche sensacional, aunque uno de sus papeles más conocidos fue en Escenas de Matrimonio. Su último trabajo en televisión fue en la serie diaria de Centro médico, de Televisión española, en el año 2018. En el año 2019 acudió a Sálvame Deluxe, donde habló sobre su última obra de teatro, producida por Jorge Javier Vázquez: «Estoy muy orgulloso de poder colaborar en este proyecto contigo porque te admiro muchísimo. Perteneces a esa generación de actrices que lleva trabajando muchísimo en este país, que se ha dejado la vida trabajando para entretenernos, para hacernos un poco más felices y me da mucha alegría que ahora puedas demostrar en un escenario todo lo que has aprendido», aseguró el presentador.