A principios de mes, la revista Forbes publicó su tradicional lista Las personas más ricas del mundo que recoge los nombres de los milmillonarios (billionaires en inglés) repartidos por todos los países. Elon Musk, director general de Tesla y SpaceX, además de presidente de SolarCity y copresidente de OpenAI, destronó al accionista mayoritario de Amazon, Jeff Bezzos, quien también es propietario del periódico The Washington Post y la compañía aeroespacial Blue Origin. Musk logró liderar la lista porque cuenta con una fortuna valorada en 219 mil millones de dólares, una cifra superior a la que tiene Bezzos este 2022, que asciende a 171 mil millones de dólares.

Aunque en 2021, y pese a la pandemia, el 'club' de los milmillonarios vivió su mayor crecimiento anual con 493 nuevos miembros, este 2022 'solo' han pasado a engrosar la lista Forbes 236 nuevos miembros. Entre las incorporaciones, la revista destaca a la cantante Rihanna, que entró gracias a la línea de cosméticos Fenty Beauty y el negocio de lencería Savage X Fenty, o el cineasta Peter Jackson, que se embolsó 975 millones de dólares al vender sus acciones de Weta Digital a Unity. Pero no solo ha habido incorporaciones ya que la lista de 2021 contaba con 87 nombres que no aparecen en la de 2022. Pero, ¿quiénes son las personas más ricas del mundo?

El Top5 de los más ricos

Elon Musk

219 mil millones de dólares

Director general de SpaceX y Tesla Motors

Hoy en día es difícil no haber oído hablar de Elon Musk (Sudáfrica, 1971), y no necesariamente por liderar la lista Forbes de los más ricos del mundo. En las últimas semanas ha sido protagonista en los medios de comunicación por convertirse en el mayor accionista de Twitter, aunque también por retar al presidente de Rusia, Vladimir Putin, a un «combate singular» por Ucrania. Pero el director general de Tesla y SpaceX, nacido en Sudáfrica en 1971, es también físico y programador. Se le conoce también por ser el cofundador de PayPal, Hyperloop, SolarCity, The Boring Company, Neuralink y OpenAI, además de por haber hecho cameos en algunas películas y series, como Los Simpson y The Big Bang Theory.

Jeff Bezzos

171 mil millones de dólares

Fundador de Amazon

Otro de los nombres más reconocibles de la lista Forbes es el del fundador de Amazon. Con un 7 % del retailer, Jeff Bezos (Albuquerque, 1964) es el accionista mayoritario (fue el máximo responsable de la compañía hasta julio de 2021). Desde 2005 se encuentra entre las cinco personas más ricas del mundo y en agosto de 2013 compró el periódico The Washington Post. Pero más allá de estos datos, su popularidad en los últimos tiempos no se debe a su aparición en un capítulo de Los Simpson, sino a que en verano de 2021 protagonizó un vuelo suborbital a bordo de la cápsula ‘New Shepard’ de Blue Origin (compañía aeroespacial que fundó en el año 2000).

Bernard Arnault

158 mil millones de dólares

Propietario del grupo de artículos de lujo LVMH

Probablemente, Bernard Arnault sea uno de los milmillonarios más desconocidos para el gran público debido a que no tiene una vida tan mediática como el resto de los principales integrantes de la lista Forbes. Sin embargo, Arnault, nacido en una región del norte de Francia en 1969, es propietario de LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, más conocido como LVMH, un conglomerado con numerosas marcas de lujo en moda, con Christian Dior o Louis Vuitton, joyería, como Bvlgari o Tiffany & Co, y vinos y licores, entre los que se encuentran Moët & Chandon y Dom Pérignon. Estos son solo algunos ejemplos, ya que LVMH opera en cinco sectores comerciales a través de más de 70 compañías subsidiarias.

Bill Gates

129 mil millones de dólares

Fundador de Microsoft

El creador y fundador de Microsoft junto a Paul Allen es sin duda otro de los milmillonarios más conocidos. Pero Bill Gates (Seattle, 1955) no es relevante solo en el ámbito empresarial, sino que también ha trascendido al público general por haber predicho un virus como el coronavirus y cómo iba a evolucionar, además de adelantar la posible llegada de nuevas pandemias, y por haber protagonizado uno de los divorcios más caros de la historia. Un vídeo de 2015 en el que advertía que la gran amenaza de la humanidad «no serán misiles, serán microbios» le sirvió también a Gates para ser el centro de numerosas teorías conspirativas, algunas de las cuales apuntaban a que las vacunas contenían microchips.

Warren Buffett

118 mil millones de dólares

accionista, presidente y director ejecutivo de Berkshire Hathaway

El presidente y director ejecutivo de Berkshire Hathaway, Warren Buffett (Omaha, 1930) cierra el Top5 de los más ricos del mundo en 2022. Inversor y empresario, la empresa que preside se dedica desde la venta de joyería hasta la fabricación de ladrillos y cuenta con participaciones en acciones comunes en un centenar de compañías, como American Express, The Coca-Cola Company, Johnson & Johnson o General Electric. Aunque es conocido como el ‘Oráculo de Omaha’ por su buen ojo en la inversión en valor, lleva una vida relativamente alejada de los focos mediáticos. De hecho, según recoge Wikipedia, «vive en la misma casa, en el centro de Omaha, que compró en 1958 por 31.500 dólares».

Los españoles más ricos

Para encontrar al primer español de la lista Forbes de los más ricos del mundo hay que descender al puesto 23, donde está Amancio Ortega con una fortuna valorada en 59,6 mil millones de dólares. Ortega cae al puesto 23 desde el 11 que ocupaba en 2021. La siguiente española de la lista es la hija del fundador de Zara, Sandra Ortega Mera, que ocupa la posición 438 con 5,8 mil millones de dólares. Le siguen Rafael del Pino (Nº 709, 4,1 mil millones), presidente de Ferrovial, y Juan Roig (Nº 728, 4 mil millones), presidente ejecutivo de Mercadona. El top5 de empresarios españoles lo cierra el mallorquín Miguel Fluxá Rosselló, que escala puestos y se sitúa en la posición 822 con 3,6 mil millones de dólares.