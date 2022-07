La maquinaria del entretenimiento en las plataformas de streaming no descansa ni en verano. Ya en plena temporada estival y tras un mes de junio con algún estreno interesante y con el regreso de series con sus nuevas temporadas llega julio un poco más tranquilo, con permiso de el final de la temporada 4 de Stranger Things, pero con alguna que otra propuesta interesante que puede sorprender. Un mes de transición para dar paso los superestrenos que llegarán en agosto.

Strangers Things (1 de julio. Temporada 4-segunad parte. Netflix)

La cuarta temporada de 'Stranger Things' llegó dividida en dos partes. La primera se estrenó el 27 de mayo y la segunda llega el 1 de julio. Es la penúltima temporada de esta serie, que ya está renovada por una quinta y última temporada. Una de las series del momento que no está defraudando en su tan esperado regreso.

La lista final (1 de julio. Estreno. Amazon Prime)

Chris Pratt protagoniza esta serie basada en la novela de Jack Carr. Una propuesta que promete mucha acción e intriga. Se centra en el soldado James Reece después de que su pelotón de la marina ha sufrido una emboscada en una operación de alto riesgo. Reece regresa a casa con su familia con recuerdos contradictorios y preguntas sobre su culpabilidad. Sin embargo, a medida que salen a la luz nuevas pruebas, Reece descubre fuerzas oscuras que trabajan en su contra, poniendo en peligro no solo su vida, sino también la vida de sus seres queridos. Para averiguar qué sucedió Reece contará con el antiguo compañero Edwards (Taylor Kitsch), con conexiones con la CIA.

Cómo mandarlo todo a la mierda (1 de julio. Estreno. HBO Max)

Un drama con tintes de comedia en la que un grupo de adolescentes que se lanza a la carretera sin rumbo fijo. Alba, una joven a la que le cuesta adaptarse y que lleva poco tiempo en su nuevo instituto, se entera de que el viaje de fin de curso se ha cancelado, pero por casualidad descubre que un grupo de compañeros tiene un plan perfecto: hacer creer a sus padres que el viaje sigue en pie, robar la furgoneta del hermano de uno de ellos y lanzarse tres semanas a la carretera. Solo hay algunas reglas qu deben cumplir: no se puede publicar nada en redes sociales, hay que estar siempre moviéndose y, lo más importante, no hay vuelta atrás.

Parque Jurásico: Campamento Cretácico (2 de julio. Temporada 5. Netflix)

Si tras el el estreno de la última película de Mundo Jurásico todavía quedan ganas de ver más aventuras con dinosaurios de por medio esta serie de animación producida por Steven Spielberg, Scott Kreamer y Lane Lueras es una opción muy recomendable para grandes y pequeños. Seis adolescentes son elegidos para vivir una experiencia única en un nuevo campamento de aventuras al otro lado de la isla Nublar. Cuando los dinosaurios siembran el caos por la isla, los jóvenes se quedan atrapados y deberán ingeniárselas para escapar y sobrevivir. Una serie que sorprende e incluso tiene episodios más entretenidos que alguna de la películas de esta franquicia jurásica.

Crimen en el Paraiso (3 de julio.Temporada 11. Cosmo)

Regresa el equipo liderado por Neville Parker para resolver los crímenes más enrevesados e imposibles que se suceden en el Islote Sainte-Marie. Una entretenida y muy veraniega serie de investigación policial en la que se hace partícipe al espectador dándole pistas al espectador para que también pueda resolver los asesinatos.

Encerrado con el diablo (8 de julio. Estreno. Apple TV+)

Thriller psicológico de seis episodios que adapta 'In With The Devil' de James Keene y Hillel Levin. Inspirada por eventos reales. Todo comienza cuando el futbolista estrella del instituto, hijo de policía condecorado y traficante de drogas convicto Jimmy Keene (Taron Egerton) es sentenciado a 10 años en una prisión de mínima seguridad y se le proponen dos opciones: entrar en una prisión de máxima seguridad y hacerse amigo del presunto asesino en serie Larry Hall (Paul Walter Hauser), o quedarse donde está y cumplir su sentencia completa sin opción a libertad condicional.

La noche más larga (8 de julio. Estreno. Netflix)

Miniserie de 6 episodios donde un grupo de hombres armados rodea la Prisión Psiquiátrica Monte Baruca y corta las comunicaciones con el exterior. Su objetivo es capturar a Simón Lago (Luis Callejo), un peligroso asesino en serie. Si los guardias lo entregan, el asalto acabará. Pero Hugo (Alberto Ammann), el director de la prisión, se niega a obedecer. Su única ayuda serán unos pocos funcionarios y los propios internos psiquiátricos.

Better Call Soul (12 de julio. Temporada 6, parte 2. Movistar Plus+)

Precuela de la serie 'Breaking Bad', centrada en el personaje del abogado Saul Goodman (Bob Odenkirk), seis años antes de conocer a Walter White. La serie cuenta cómo un picapleitos de poca monta llamado Jimmy McGill, con problemas para llegar a fin de mes, se convierte en el abogado criminalista Saul Goodman.

Resident Evil (14 de julio. Estreno. Netflix)

Otra adaptación del famoso videojuego de terror que en esta ocasión será una serie de 8 episodios en imagen real. En 2036, 14 años después de que un virus mortal causara un apocalipsis global, Jade Wesker lucha por sobrevivir en un mundo invadido por criaturas infectadas.

Primal (24 de julio. Temporada 2. HBO Max)

Uno de las mejores series de animación del momento. Genndy Tartakovsky nos trae la segunda temporada de una propuesta adulta, sin diálogos y visualmente rompedora. Un cavernícola y un dinosaurio, ambos al borde de la extinción por diversos motivos, unen sus fuerzas en una alianza para sobrevivir en un mundo violento y hostil. Además de la serie, existe un largometraje titulado Primal: Tales of Savagery de 80 minutos de duración.

Por mandato del cielo (27 de julio. Estreno. Disney +)

Dos hermanos creen haber sido elegidos por Dios para matar a una mujer inocente y a su hija pequeña. Andrew Garfield y Daisy Edgar-Jones protagonizan esta miniserie de siete episodios inspirada en el bestseller de Jon Krakauer que cuenta el asesinato en 1984 de Brenda Wright (Daisy Edgar-Jones) y su hija pequeña en un barrio mormón de Salt Lake City, Utah.

Dark Winds (21 de julio. Estreno. AMC+)

Serie basada en las novelas Leaphorn & Chee de Tony Hillerman. Leephorn y Chee son dos policías navajos en el suroeste en plena década de 1970, se ven obligados a desafiar sus propias creencias espirituales cuando buscan pistas en un caso de doble asesinato.

Paper Girls (29 de julio. Estreno. Amazon Prime)

Basada en el cómic de éxito de ciencia ficción de Image Comics escrito por Brian K. Vaughan y dibujado por Cliff Chiang. La serie sigue a cuatro jóvenes que reparten periódicos y pocas horas después de Halloween de 1988, se ven atrapadas en una guerra entre viajeros en el tiempo que las meterá en una aventura para salvar el mundo.

Queer as folk (31 de julio. Estreno. Starzplay)

Reboot de la serie británica creada por Russell T. Davies que explora un grupo diverso de amigos en Nueva Orleans cuyas vidas se transforman tras una tragedia.