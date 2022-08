Google Maps | Cómo hacer una lista de lugares a los que quieres ir

Google Maps es el mejor aliado para todos los viajes. Con esta aplicación puedes guiarte cuando no sabes cómo llegar a un determinado destino, pero también cuenta con muchas otras herramientas. Entre los usos que le puedes dar están: opciones de rutas en transporte público, tráfico en la vía, saber las distancias entre puntos, guardar lugares que has visitado, etc. En esta ocasión te enseñamos un truco para crear una lista con los destinos que quieras visitar en un futuro. Es una opción muy útil a la hora de viajar, o incluso, para salir por tu propia ciudad y guardar restaurantes, tiendas y puntos de ocio que te interesen visitar. De esta manera, puedes crear todo tipo de listas, desde una con sitios interesantes que visitar en tu propia ciudad hasta una lista ordenada con los lugares que debes visitar en tu próximo viaje. Te mostramos las dos opciones que se pueden realizar: añadir todos los lugares a una misma carpeta o crear carpetas específicas.