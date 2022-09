Las películas de escualos son un clásico de todos los veranos. No hay temporada estival que no se estrene alguna en los cines. Aunque este año ha sido una excepción y no hemos tenido ningún film de este género en las pantallas, nos llegará Megalodón 2, pero será en 2023.

Aunque los fans de las pelis de tiburones podrán seguir disfrutando de buenos títulos desde el salón de casa ya que algunos pueden verse en las distintas plataformas de streaming. Cuatro historias distintas pero que tienen en común al gran depredador marino como protagonista. Unas buenas opciones para pasar unas horas de entretenimiento durante lo que queda de verano con buenas dosis de acción y tensión. Tiburón (1975) Netflix. El clásico de Steve Spielberg que no necesita presentación. Se podría decir que con esta película empezó todo, al menos sobre películas acuáticas con amenaza incluida y su aporte al género del terror. Cambia los elementos clásicos del género donde el día pasa a ser más terrorífico que la noche y el asesino de turno no tiene cuchillos ni sierras mecánicas sino amenazantes hileras de afilados dientes. Adaptación de la novela de Peter Benchley, en este caso es mejor la película que el libro, nos cuenta como un enorme tiburón pone en jaque a un pequeño pueblo del este de los Estados Unidos, que se niega a tomar medidas drásticas ante los ataques del escualo por temor a los nefastos efectos que podría tener sobre el negocio turístico. Deep Blue Sea (1999) HBO max. Trepidante título de acción con tiburones inteligentes como protagonistas, que acechan a un grupo de personas atrapadas en una estación submarina de investigación. No es redonda, tiene fallos de guion, los efectos chirrían y las actuaciones son discretas, pero entretiene y mucho. Un cine de palomitas ideal para estas tardes de estío que nos viene de la mano de un director, Renny Harlin, que se dio a conocer con la secuela de la Jungla de Cristal y poco más que sea relevante de contar, a parte de La isla de las Cabezas Cortadas y Memoria Letal que hizo con su exmujer Geena Davis. Infierno Azul (2016) Netflix, Prime Video, Movistar Plus, Rakuten TV.

El director Jaume Collet-Serra y la actriz Blake Lively suman fuerzas para traernos la que fue una de las películas del verano. En su momento llenó salas de cine para ver la lucha de una joven surfista por sobrevivir al acecho de un enorme tiburón blanco. Angustia, tensión e imágenes impactantes hacen de esta película, por ahora una de las más logrados del director catalán, una buena opción para refrescarse con unas vistas espectaculares, unas buenas escenas de surf y disfrutar de una película entretenida, que se descarrila un poco en los últimos minutos de metraje con un final rocambolesco. Megalodón (2018) HBO max

Prometía más de lo que después fue. Pero no deja de ser un pasatiempo aceptable con buenas dosis de acción. Una disparatada historia basada en el libro de Steven Alten, aquí si es mejor el libro que la película aunque tampoco es una maravilla, que quiere dar otra vuelta de tuerca al género de tiburones y que al final provocó más una sonrisa que terror. Efectos pobres pero con una estrella del cine de acción como Jason Statham la película se dejó disfrutar, sobre todo en pantalla grande y para el recuerdo queda su escena final que podría ser una metáfora de la masificación turística, tema muy en boga actualmente. Ahora a la espera de su secuela que llega en 2023 y con expectativas de que mejore.