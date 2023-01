Los Globos de Oro vuelven a la normalidad tras la polémica de 2021

Los Globos de Oro vuelven a ver la luz de que desprenden sus estrellas sobre la alfombra roja con aroma a Hollywood. La 80ª edición de estos galardones está marcada por la vuelta de personajes importantes dentro del mundo cinematográfico. Alejados de las polémicas anteriores, Tarantino volverá a la gala dejando las rencillas del pasado de lado. Steven Spielberg, Ana de Armas y James Cameron son otras personalidades que figuran entre la lista de confirmados a los Globos de Oro en el regreso presencial de la entrega tras la polémica suscitada en 2021

Almas en pena de Inisherin, la comedia ambientada en una remota isla frente a la costa oeste de Irlanda escrita y dirigida por Martin McDonagh, lidera las nominaciones en la 80.ª edición de los Globos de Oro con ocho candidaturas. En el apartado televisivo, la comedia Colegio Abbott, con cinco nominaciones, es la máxima favorita de cara a la ceremonia de entrega que tendrá lugar el próximo 10 de enero en su escenario habitual, el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles.

Protagonizada por Colin Farrell y Brendan Gleeson, Almas en pena de Inisherin compite por el Globo de Oro a la mejor comedia o musical con Todo a la vez en todas partes y Babylon otras de las grandes favoritas con seis y cinco nominaciones, respectivamente. La sueca El triángulo de la tristeza y la secuela Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion completan las nominaciones en esta categoría.

Al premio a la mejor película dramática optan, sorprendentemente, el musical Elvis junto a TÁR, Los Fabelman, Top Gun: Maverick y Avatar: El sentido del agua de James Cameron. El cineasta está también nominado a mejor dirección, un galardón por el que competirá con Martin McDonagh por Almas en pena de Inisherin, Dan Kwan y Daniel Scheinert por 'Todo a la vez en todas partes', Baz Luhrmann por Elvis y Steven Spielberg por Los Fabelman. Argentina, 1985, la cinta protagonizada por Ricardo Darín, está entre las nominadas a la mejor película de habla no inglesa. Una categoría que completan la coreana Decision to Leave, la alemana Sin novedad en el frente, la belga Close y la cinta india de acción RRR.

La actriz hispanocubana Ana de Armas está entre las nominadas al Globo de Oro a la mejor intérprete dramática por su encarnación de Marylin Monroe en Blonde junto a Cate Blanchett (TÁR), Olivia Colman (El imperio de la luz), Viola Davis (La mujer rey) y Michelle Williams (Los Fabelman). Lesley Manville por El viaje a París de la señora Harris, Margot Robbie por Babylon, Anya Taylor-Joy por El menú, Emma Thompson por Buena suerte, Leo Grande y Michelle Yeoh por Todo a la vez en todas partes, son las nominadas al premio a la mejor actriz en comedia o musical.

Austin Butler por Elvis, Brendan Fraser por La ballena (The Whale), Hugh Jackman por El hijo, Bill Nighy por Living y Jeremy Pope por The Inspection, son los candidatos al premio a mejor actor protagonista en drama mientras que Diego Calva por Babylon, Daniel Craig por Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion, Adam Driver por Ruido de fondo, Colin Farrell por Almas en pena de Inisherin y Ralph Fiennes por El menú optan al Globo de Oro a mejor actor protagonista en una comedia o musical.

En las categorías de televisión, destacan las cinco nominaciones de Colegio Abbott, la comedia sobre el mundo de la enseñanza disponible en Disney+ que opta a los premios de mejor serie de comedia o musical, mejor actriz (Quinta Brunson), mejor actriz de reparto en comedia o musical (Janelle James y Sheryl Lee Ralph) y mejor actor de reparto en comedia o musical (Tyler James). Le siguen de cerca la segunda temporada de la ficción de HBO The White Lotus, el thriller de Netflix basado en hechos reales Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer y las series de Disney+ Pam & Tommy y Solo asesinatos en el edificio, con cuatro nominaciones cada una. La Casa del dragón, serie precuela de Juego de Tronos, competirá por el premio a mejor serie dramática del año frente a series tan consolidadas como la tanda final de Better Call Saul, la quinta temporada de The Crown y el desenlace del thriller familiar Ozark y el thriller de ciencia ficción Separación.