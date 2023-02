La contundente respuesta de Berta Vázquez a quienes critican su cambio físico

«Berta Vázquez estaba mucho más atractiva antes que ahora», «¿qué le ha pasado a esta mujer?» o «¿ha engordado mucho o es mi impresión?» son algunos de los comentarios fuera de lugar que se vieron en Twitter. Tanto fue el revelo que se convirtió este sábado en 'trending topic' durante los Premios Goya. Una vez más los cuerpos de las mujeres fueron tema de debate en un evento en el que se premia el talento y no el físico. La actriz acudió a la gala para entregar el galardón a Mejor Película Europea que casualmente fue para La peor persona del mundo. Un título que podría apropiarse para definir a quienes solo usan las redes para criticar y hacer daño. Lejos de callarse, la intérprete ha reaccionado a los haters a través de sus redes sociales.

La misma noche en que Laura Galán -ganadora del premio a Actriz Revelación- hizo un discurso contra la gordofobia y reivindicó la inclusión de más cuerpos no normativos en el cine, otros aprovecharon la ocasión para mofarse o criticar el aspecto de Berta Vázquez. La actriz, conocida por sus papeles en producciones como Vis a Vis o Palmeras en la Nieve, llevaba tiempo alejada de la mirada pública. Sin embargo, su paso este sábado por el Auditorio Andalucía de Sevilla ha concentrado buena parte de los comentarios de la gala en redes. Numerosos usuarios han hecho constar su desagrado en relación al cambio físico de la actriz. No se han quedado en vano, sino que han provocado una oleada de apoyo a Berta Vázquez: «Estoy leyendo lo de Berta Vázquez y me está dando mucha rabia. ¿Qué os importa el físico que tenga o deje de tener una persona? Miraos vosotros al espejo y criticaros a vosotros mismos que seguro que tenéis por dónde callar. Cuánta maldad, en serio», criticaba @_Lau02_ en Twitter.

¿Qué le ha pasado a Berta Vázquez?, Son los comentarios que llevo leyendo ya un rato, le ha pasado que es una diosa de ébano y que vosotros no entendéis que no tenemos que justificar los cambios de nuestro cuerpo para contentar vuestras mentes de indigentes mentales. BELLA pic.twitter.com/2V5vCHJmgl — Lisa.B (@Ana9Lisa) February 12, 2023

«La gordodobia existe. La gordofobia está presente, sobre todo cuando es una mujer la víctima. En este caso, Berta Vázquez. Comentarios hirientes, que solo buscan joder a una persona, simplemente por su físico. Sois escoria, tenedlo claro», critica otro usuario de Twitter. Tras el gran apoyo de compañeros de profesión y seguidores, Berta Vázquez quiso responder a través de Instagram. No quiso pronunciarse a través de un vídeo o un post. Ella ha preferido compartir un mensaje que seguro ha callado muchas bocas. El texto pertenece a Eleanor Roosevelt, activista por los derechos humanos, y dice lo siguiente: «Las grandes mentes discuten sobre ideas, las mentes estándar discuten sobre sucesos y las mentes pequeñas critican a la gente».