Joaquín Cortés, ingresado tras perder el conocimiento

Preocupación por el estado de salud de Joaquín Cortés. El bailaor ha sido ingresado de urgencia este domingo tal y como él mismo ha compartido en sus redes sociales. En una publicación en Instagram, en la que aparece en la cama del centro sanitario, Joaquín ha explicado el motivo de su hospitalización. «Empecé a estar bastante malo, tenía tos de pecho, cansancio, dolor de cabeza… Pero aún así estuve ensayando sin descanso semanas y pude bailar en Madrid y Barcelona», empieza el texto.

Día tras día empezó a encontrarse peor, aunque intetaba seguir con sus rutinas: «Hace días llevando a mi hijo Romeo al colegio empecé a toser, y me quedé aturdido mientras conducía, me asusté, pero se me pasó… El otro día llegué a Madrid de la rueda de prensa de San Sebastián y al volver del aeropuerto a casa de nuevo empecé a toser, pero esta vez le tuve que pedir a Mónica que me cogiera el volante porque de pronto no veía nada». La situación se complicó tanto que llegó a perder el conocimiento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de JOAQUÍN CORTÉS (@joaquincortesworld)

«Estaba jugando con mis hijos y ya directamente me desvanecí. Llegué a urgencias con muy poca saturación de oxígeno en sangre. Desde entonces, me están haciendo pruebas y estoy con antibiótico y oxígeno», detalla el artista. Aunque por el momento se desconoce qué le ocurre exactamente, ha querido dar las gracias al personal por su trabajo: «Agradezco a cada profesional de cada especialidad que esté indagando para saber el origen de los síncopes…». Joaquín es un enamorado de Mallorca y en 2021 decidió pasar sus vacaciones de verano junto a su mujer Mónica Moreno y sus dos hijos en la Isla.