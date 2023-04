Detienen al influencer Naim Darrechi en México

El polémico 'influencer' Naim Darrechi ha sido detenido en México. Según confirmó la policía a medios locales, el mallorquín fue detenido el pasado miércoles de madrugada en la ciudad de Boca del Río, Veracruz, por desorden público. El propio Darrechi ha explicado lo ocurrido en un vídeo en el que aparece con su actual pareja, Yeri MUA.

Agentes de la Policía Naval fueron los encargados de proceder al arresto. A continuación se trasladó a Darrechi y a un amigo suyo hasta la comandancia de Playa Linda, en la avenida Cuauhtémoc de la ciudad de Veracruz. Una imagen de los dos arrestados en dependencias policiales, con los escudos de la Secretearía de Marina y de la Policía Municipal de Boca del Ríos de fondo, se ha hecho viral durante los últimas horas.

Motivos

«Naim es abiertamente fumador de marihuana. Estábamos en una plaza y con su amigo Diego dijeron que ahora venían que iban a fumar un porrito. Se fueron a una esquina a fumar y se paró una patrulla allí», explica su pareja Yeri MUA en el vídeo.

A lo que Darrechi añade: «Yo me hice un poco el chulito... creía que me sabía las leyes y le dije que yo podía tener cinco gramos de cannabis. Es así. Lo que no sabía es que no lo podía consumir en vía pública como hice».

Sin embargo, los dos relatan que la detención no se debió al consumo de marihuana en vía pública sino a una alteración de orden público. «No se los iban a llevar pero nos pusimos a gritar entre nosotros dos, empezó a venir gente y se hizo medio público. Entonces el policía dijo que se los llevaba», cuenta la pareja de Darrechi mientras muestra la multa a la cámara. «Le regateé al policía eh, nos iba a meter 10.000 y se la dejé en 5.500», concluye el 'influencer'.

El pasado febrero, ya desde México donde ahora reside y a través de videoconferencia, Naim Darrechi fue condenado a seis meses de prisión tras reconocer ante una jueza de lo Penal de Palma que durante el desalojo de un botellón ilegal en mayo de 2021 se enfrentó a la policía e hirió a uno de los agentes. Por ello también fue sentenciado al pago de una multa de 180 euros por un delito leve de lesiones y tendrá que abonar al funcionarios 350 euros, cantidad que consignó en el juzgado previa a la celebración del juicio.