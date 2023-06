«Descansa mi vida que te lo has ganado». Con estas palabras se despedía este sábado Rafael López de su hermano Martin Álvarez Muelas, «el niño que lo dio todo por los demás» diagnosticado de un glioma difuso de línea media con mutación H3 QM27 en octubre de 2022. Rafael encabeza una lucha para que se investigue más una cura para el cáncer infantil.

En una publicación de Instagram, quería despedirse: «Vuela alto como un Charizard. Como el dragón que siempre has sido. Deja el peso con nosotros y ve al sitio donde sólo están los mejores.

El mejor entrenador del mundo. Mi mejor entrenador. Mi sueño. Mi alegría. Descansa mi vida que te lo has ganado. Te has dejado todo aquí todo. Nos has enseñado lo más grande del mundo. El amor. La inocencia. Las ganas. La sencillez. Te has ido en paz, tranquilo y con todos de la mano. Sabemos que tu ejemplo y lucha ayudará a otros como tú. A los que vendrán. Por que tú ya eres eterno. Tú ya estás regodeándote con los que son para siempre. Y eso no lo pueden decir todos. Te quiero mi vida. Lo siento. Te juro que pensaba que lo conseguiríamos. Te juro que pensaba que con todo esto podría darte una alternativa. Pero llegamos tarde. O no llegamos. Lo siento mucho mi dragón».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ℝ 𝔸 𝔽 𝔸 . 🤟🏻 (@raafaaa____)

Rafael López ha encabezado la lucha de esta familia de Murcia por una mayor investigación. Bajo el lema ‘Por mi hermano y los que vendrán: más investigación para curar el cáncer infantil’, ha recogido más de 260.000 firmas en Change.org. Por eso, su despedida termina con un mensaje para el Ministerio de Sanidad: «No queremos cartas dando el pésame. Una muerte más mientras vosotros miráis a otro lado. 25 años de muerte en silencio. QUE SE SEPA».