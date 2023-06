Un caso de posible «conspiración» y estafa alertó esta semana a policía de Nueva Delhi, ahora tras la pista de un hombre que logró hospedarse por casi dos años en un hotel de cinco estrellas de la capital india, y que desapareció sin pagar la cuenta, que asciende a los 60.000 dólares.

Ankush Dutta se registró el 30 de mayo de 2019 por una noche en uno de los hoteles más lujosos de un complejo hospitalario de la capital india, cerca del aeropuerto internacional de Nueva Delhi, y se retiró el 22 enero de 2021, sin pagar ni una sola factura, informaron esta semanas las autoridades. El timo fue descubierto durante la verificación de registros en el Hotel Roseate, que presentó una denuncia contra el huésped, el gerente de recepción, y otras personas sospechosas de ayudar al huésped a evadir los pagos.

«El personal del hotel supuestamente falsificó, eliminó, agregó y manipuló una gran cantidad de registros en la cuenta de dicho huésped en el sistema de software del hotel», indica el documento de denuncia de las autoridades recogido por el diario Indian Express. Según la investigación, en los 603 días que Dutta se hospedó en el hotel logró sortear algunas de las políticas del hotel con la ayuda del jefe del Departamento de Recepción, Prem Prakash, que tenía acceso al sistema informático para monitorear y cambiar las tarifas de los clientes.

De acuerdo con la política del hotel, si los cargos por impago de un huésped por una cuantía de 50.000 rupias (unos 610 dólares) no logran resolverse en un plazo de 72 horas, se debe informar al director ejecutivo y al responsable financiero para recibir instrucciones. Pero Prakash no solo no informó a sus superiores del impago de Dutta, sino que además ayudó a ocultar sus cuentas pendientes, según el reporte policial difundido por el medio.

Las autoridades suponen que, con la ayuda de otros compañeros, Prakash ayudó a que Dutta fuese trasladado de una habitación a otra y encontraron maneras para acotar su estancia a 308 días, de acuerdo con la denuncia presentada ante las autoridades.

«Crearon varias facturas pendientes falsas y fraudulentas para beneficiar a Dutta de varias formas, como eliminar las noches de habitación de sus facturas, transferir sus débitos a las facturas de otros huéspedes, incorporar su nombre en facturas liquidadas de otros huéspedes, etc», recoge la denuncia. Dutta además entregó varios cheques falsos para registrar pagos de su estadía que iban desde las 700.000 rupias (8.500 dólares) a 10.000.000 rupias (12.000 dólares).

«El huésped y el personal recurrieron a varias formas de evitar pagar las facturas. Deben más de 60.000 dólares al hotel. Borraron entradas, falsificaron informes, entregaron cheques y documentos falsificados y engañaron al hotel haciendo un mal uso de su sistema electrónico», dijo un alto oficial de policía, según Indian Express.