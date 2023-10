La causa de la muerte del actor Matthew Perry, cuyo cadáver fue hallado el pasado sábado en su casa de Los Ángeles, está pendiente de los resultados de los análisis toxicológicos. La autopsia al cuerpo del coprotagonista de la serie Friends, fallecido a los 54 años por un posible ahogamiento, ya ha sido realizada, pero la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles no ha establecido de forma oficial una conclusión sobre el fallecimiento. Así, según los registros de la oficina recogidos por diversos medios estadounidenses, la causa de muerte de Perry figura en estos momentos como «diferida».

Es decir, que ya se ha realizado la autopsia, pero los forenses están esperando más pruebas, especialmente los resultados de los informes toxicológicos, para determinar la causa de la muerte de Perry, según informó la oficina del médico forense a la CNN. Estos informes pueden tardar semanas en completarse. Los investigadores tienen previsto utilizar los informes toxicológicos para determinar si alguna sustancia extraña pudo contribuir a la muerte de Perry, según una fuente policial. Perry fue encontrado sin vida en una bañera de hidromasaje en su casa de Los Ángeles alrededor de las cuatro de la tarde del sábado, hora local.

Perry contaba un historial bien documentado y reconocido por el mismo de de abuso de alcohol y medicamentos pero, según las primeras informaciones, no se encontraron drogas ni otras sustancias en el lugar en el que fue hallado su cadáver, en su casa de Los Ángeles, en Pacific Palisades. Y aunque la División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles está investigando la muerte de Perry, tampoco hay indicios de delitos como robo u homicido. En estos momentos, el ahogamiento sigue siendo la causa más probable, aunque no se puede determinar qué fue lo que provocó el mismo.

En sus memorias de 2022, 'Friends, Lovers and the Big Terrible Thing (Amigos, amantes y la gran cosa terrible), para las que concedió numerosas entrevistas, detalló esa lucha. «Hola, me llamo Matthew, aunque puede que me conozcas por otro nombre. Mis amigos me llaman Matty. Y debería estar muerto», escribía Perry en el comienzo del libro. Friends se emitió de 1994 a 2004 y, además de con Perry, la ficción contaba con Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc y Lisa Kudrow como coprotagonistas. Perry interpretaba a Chandler Bing en la 'sit-com', una de las más vistas de la historia de la televisión. Los seis protagonistas se reunieron en un programa especial sobre la serie que vio la luz en mayo de 2021 en HBO.