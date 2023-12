‘Friends’, el grupo de amigos que nunca dejará de ser seis en pantalla

Nunca es mal momento para ver Friends, aunque ahora sea con un cierto aire nostálgico a raíz del fallecimiento de Matthew Perry, quien interpretaba al siempre tan sarcástico y querido Chandler M. Bing (más conocido como Chanandler Bong para su compañía de televisión). Para conmemorar a ese grupo de amigos tan entrañable, Warner TV emite este miércoles, a partir de las 22.00 horas, el especial The Reunion, en el que los seis se reencontraron en el mismo plató en el que convivieron durante diez años. Tras la emisión, el canal emite una selección de algunos de los mejores episodios que harán las delicias de los fanáticos de Friends, y como estamos en época festiva, ¿qué mejor que proponer otro maratón desde estas líneas que una las risas y el homenaje?

Aunque sea un cliché, a veces conviene empezar por el principio. El primer episodio nos invita a conocer a estos amigos, siempre seis en la pantalla, y sus –algo exageradas, no nos engañemos– vidas amorosas. «¡No hay nada que contar!», la primera frase de toda la serie, es dicha por Monica, y no podría estar más equivocada.

A partir de ese momento, la ironía de Chandler, la ingenuidad de Joey, el estoicismo de Ross, la evolución de Rachel, el optimismo extravagante de Phoebe y la organización e independencia de Monica de nos acompañaron durante diez temporadas.

Por las circunstancias, algo tristes, es el personaje de Chandler el que ahora todos tenemos en mente al pensar o ver algo de Friends, y a él van dirigidas estas líneas. El eterno gafe, o como lo describe Joey en cierto momento: ‘un sujeto complejo con pocas posibilidades de desposarse’, es quien antes encuentra al amor de su vida y lo hace, por fortuna, en quien es una de sus mejores amigas.

Chandler, que se reía de todo porque la vida puede ser demasiado seria, nos dio varias lecciones de comedia física y, sobre todo, de pronunciación, cadencia y momento ideal en la forma de decir sus chistes (lo que en inglés llaman delivery y timing), cualidades de un Matthew Perry a quien ver actuar durante toda la década que duró Friends es sencillamente un placer y un gusto para aquellos a los que la comedia y, sobre todo, la ironía, nos gusta un poco.