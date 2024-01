La actriz Mónica Cervera, nominada al Goya por 'Crimen Ferpecto' vive en la indigencia

La actriz española Mónica Cervera (Málaga, 1975), nominada al Goya como mejor actriz revelación por su papel en la película 'Crimen Ferpecto' (2004) vive en la indigencia en un parque de Marbella. «No quiero que me nombren la palabra televisión ni cine». «Estuve ahí en su día, pero no quiero volver nunca. Estoy bien como estoy, no quiero hablar de ese pasado», según ha contado Mónica Cervera en una entrevista que la revista 'Semana' publica este miércoles.

La intérprete de la serie 'Manos a la obra' ha contado que prefiere vivir así sin tener que rendir cuentas a nadie, para lo que pide comprensión: «Me tienen que respetar. Quiero que me dejen en paz y vivir como yo he elegido vivir». Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mónica Cervera (@monicacerverarodriguez) Aunque la actriz de la película 'Busco' vive en la calle reivindica que «no necesita nada de nadie» y dice que se ha puesto en contacto con Bienestar Social para que sus condiciones de vida mejoren. «Tengo cita con ellos el 25 de enero. Lo único que quiero es me den una estabilidad». Tras su nominación en la película 'Crimen Ferpecto' junto a Willy Toledo y bajo la dirección de Álex de la Iglesia, Cervera ha participado en series como 'La que se avecina'. En 1999 debutó como actriz en el cortometraje 'Hongos', de Ramón Salazar, y después trabajó en películas como 'Octavia', 'Piedras' 0 '20 centímetros', entre otros proyectos. En teatro también ha trabajado en piezas como «La mujer que llegaba a las seis», basada en un cuento del escritor Gabriel García Márquez.