Pocas veces en la historia de los concursos de belleza la miss ganadora de un certamen regional no ha podido ir a la final y ha tenido que ser sustituida por la primera dama, pero menos frecuente es que sea la segunda dama quien represente a la Comunidad ante la baja de las dos anteriores. Y eso es lo que le ha sucedido a la joven Aura González, segunda dama de Miss Grand Baleares 2023.

La joven mallorquina acaba de ser elegida por la organización para representar a Baleares en el concurso Miss Grand Spain 2024, que se celebrará el próximo mes de mayo, ante la baja por motivos de salud de la ganadora, Ndeye Fatou, y la renuncia de Leire Rodríguez, primera dama, por cuestiones laborales.

Sonriente y derrochando belleza, Aura González aparece radiante luciendo corona y banda de Miss Grand Baleares para esta entrevista y sesión fotográfica.

¿Cómo recibió la noticia?

No me lo esperaba para nada, cuando me llegó la noticia de que sería yo quien representaría a Balears en el nacional no me lo podía creer, estoy muy ilusionada de poder vivir esta maravillosa experiencia aunque me da pena que Ndeye Fatou, la anterior representante, no pueda ir. Me siento muy orgullosa de formar parte de estas preciosas islas y por lo tanto me hace muy feliz ser su representante.

Además tengo entendido, que en su familia hay antecedentes en concursos de belleza, ¿no?Mi abuela fue Miss Luarca (Asturias) cuando tenía más o menos mi edad, desde que tengo uso de razón me ha impartido su gusto por la moda. Mi padre fue Míster Semana Blanca en Gijón, por lo tanto se puede decir que mi pasión por el mundo de los certámenes de belleza viene de familia.

La joven posa con un elegante diseño del creador Hugo Micaelo. | Julián Aguirre

¿Quién le animó a presentarse?

Siempre me ha interesado el mundo de la moda y belleza, desde pequeña veía los concursos de belleza y desfiles en la televisión y las imitaba con los tacones de mi madre o de mi abuela. En cuanto tuve la oportunidad de poder participar en Miss Grand Baleares no dude en presentarme y luchar por conseguir uno de mis sueños.

¿Qué opina de los concursos de belleza?

Pienso que los certámenes no se basan únicamente en la belleza exterior, si no en la belleza de una mujer completa. Una Miss es sinónimo de ejemplo a seguir, una mujer elegante, inteligente, segura y por supuesto bella.

¿Cómo se prepara de cara al certamen nacional, previsto para mayo?

Mi preparación se basa en oratoria, pasarela y forma física, además de nutrir la mente, ya que es esencial tanto en un certamen como en la vida misma. Creo en la importancia de la cultura en una persona y me encantaría destacar eso en Miss Grand Spain 2024.

La joven participará en el certamen nacional de belleza. | Julián Aguirre

¿Qué aficiones tiene?

Me encanta leer, sobre todo novelas románticas y dramas. También soy muy fan de las revistas de moda como por ejemplo Vogue. Por otro lado, me considero una amante de las lenguas, me encanta aprender idiomas, actualmente hablo cinco pero mi intención es aprender más. Viajar es otra de las cosas que me apasionan. Me gustaría recorrer Europa y conocer sus diferentes culturas.

¿Cúal es su sueño de cara al futuro?

Siempre me he imaginado creando mi propia marca de maquillaje, es un proyecto que me gustaría hacer realidad en un futuro. Pero ahora mismo estoy centrada en estudiar para conseguir la carrera de derecho ya que es importante tener una estabilidad intelectual para ser una buena CEO. Creo que lo podría compatibilizar perfectamente ya que qué mejor que conocer las leyes para llevar mi propia empresa.

¿Le interesa la política?

Estoy al tanto de la actualidad a través de noticias o periódicos, ya que la política es una herramienta necesaria para la convivencia en sociedad, pero no tengo una preferencia clara y no es mi fuerte.

A una joven como usted, ¿qué problemas le preocupan?

Baleares es una de las comunidades autónomas con los alquileres más elevados. Los jóvenes buscamos terminar los estudios e incorporarnos al mercado laboral para poder independizarnos y eso es complicado debido a la inestabilidad laboral y los altos precios de los alquileres. Esto es una lástima porque a nivel de estudios nuestro país cuenta con grandes profesionales y por culpa de los elevados precios se tienen que ir del país.