El conocido chef Martín Berasategui ha tenido que ser operado tras sufrir una aparatosa caída que le provocó una fractura en el húmero derecho «por todos los lados», tal y como ha explicado el propio cocinero en un vídeo. El accidente se produjo el pasado domingo y ahora debe afrontar una larga recuperación: «Los médicos han hecho un milagro porque me han operado y no me lo puedo todavía ni creer». En el clip en el que el vasco cuenta lo ocurrido, presenta marcas en la cara, inflamación y un hematoma del brazo.

El chef ha sido intervenido en Guipúzcoa, en la misma clínica donde le operaron de la rodilla hace dos años. Martín está muy vinculado a Mallorca ya que cuenta con el restaurante El Txoko de Martín. Ahora Berasategui tendrá que apoyarse en su equipo para compaginar la recuperación con la gestión de sus restaurantes. Tras 40 años en esta profesión y 12 estrellas en sus palmarés, Martin inauguró su restaurante en la Isla en 2021 haciendo un guiño a sus origines. Sus visitas al local son habituales y siempre tiene palabras de cariño hacia sus compañeros: «Vengo a ver a mis hermanos mallorquines y nuestro equipazo con el que incorporamos nuevos platos en la carta». El chef está muy ilusionado con este proyecto y es que, tal y como destacó, «estoy muy contento de estar a la altura de lo que espera el cliente mallorquín».