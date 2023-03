La versión para PC de The Last of Us Parte I se estrena con varios problemas gráficos

Cientos de jugadores han reportado una serie de problemas en el videojuego para PC The Last Of Us Parte I, que se ha estrenado este martes y que ha registrado fallos en sus gráficos, incluso en los equipos más avanzados.

The Last Of Us es un videojuego creado por Naughty Dog que hasta ahora era exclusivo para PlayStation y que, ante el éxito del título y las peticiones de los jugadores de llevarlo al ordenador, la desarrolladora decidió lanzarlo para este dispositivo. Si bien tenía planeando lanzarlo el día 3 de marzo, el estudio anunció en febrero que lo retrasaría hasta el 28 del mismo mes para «garantizar» que esta versión estuviese «a la altura» de las expectativas de los usuarios. En el estreno, que sí se ha producido en la fecha anunciada entonces, se han registrado problemas relacionados con los controladores de gráficos y otros incidentes, según han reportado algunos usuarios a través de redes sociales. Naughty Dog ha publicado un comunicado que refiere estos errores, en los que ha asegurado estar investigando para darles solución. Concretamente, el juego muestra dificultad al cargar sombreadores -un tipo de mejora gráfica para un aspecto más realista-, una acción a la que dedica "más tiempo de lo esperado", mientras que el rendimiento y la inestabilidad se degradan cuando estos se cargan en un segundo plano. Por otro lado, los controladores gráficos más antiguos provocan inestabilididad y problemas gráficos, y también es posible que exista una posible fuga de memoria y que el juego no se pueda iniciar aun cumpliendo con los requisitos mínimos del sistema. La desarrolladora ha comentado que está priorizando las actualizaciones de The Last of Us Parte I, que abordará estos problemas en los próximos parches y que irá informando a los jugadores conforme vaya dando solución a estos fallos.