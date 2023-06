La plataforma GeForce Now permite vincular cuentas de Ubisoft para acceder a los juegos directamente

Nvidia ha anunciado que los usuarios ya pueden vincular sus cuentas de Ubisoft al servicio GeForce Now para acceder directamente desde la plataforma, sin tener que introducir de nuevo las credenciales de acceso.

La vinculación de las cuentas de terceras plataformas sirve para que los usuarios no tengan que iniciar acceso en cada una de ellas a la hora de querer jugar a un determinado juego.

La plataforma de videojuegos en la nube propiedad de Nvidia ya permitía sincronizar las bibliotecas de Steam y Epic Games, y, desde este jueves, también Ubisoft Connect, el ecosistema de servicios para jugadores de los juegos de Ubisoft.

Nvidia ha comentado que los usuarios que tengan juegos adquiridos en Ubisoft Connect, una vez hayan vinculado al cuenta, también podrán jugar desde GeForce Now para acceder «sin esfuerzo» a títulos como Rainbow Six Siege, Far Cry 6 y The Division 2.