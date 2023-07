El propietario de Twitter, Elon Musk, ha anunciado un límite de visionado de tuits de 10.000 mensajes al día para las cuentas verificadas en la red social y de 1.000 para las no verificadas, todo ello en un esfuerzo para evitar "niveles extremos de extracción de datos y manipulación del sistema". Así lo ha hecho saber el también consejero delegado de Tesla en una publicación en Twitter, donde además ha explicado que los nuevos usuarios no verificados podrán visionar hasta un máximo de solo 500 mensajes al día.

En un primer momento, Musk dijo que la barrera se situaba en 6.000, 600 y 300 publicaciones al día para cuentas verificadas, no verificadas y no verificadas de nueva creación, respectivamente. Apenas una hora más tarde, el empresario especificó que estas limitaciones en el visionado de tuits tenían un carácter temporal y aseguró que "pronto" serían incrementadas a 8.000 para los usuarios verificados, 800 para los no verificados y 400 para los nuevos usuarios no verificados.

Este es el último de una serie de incidentes que han afectado a la red social de Musk desde que fue adquirida por el magnate dueño de Tesla y SpaceX hace ya un año. Los usuarios pueden acceder a la interfaz de Twitter, pero no aparece el carril de mensajes tanto en web como en la aplicación y en su lugar se puede ver un mensaje de error: "superada la tasa límite" o "Algo salió mal. Intenta recargar". Ante la petición de comentario sobre lo que está ocurriendo la empresa ha respondido como es habitual con un escueto emoji de "caca". En febrero, durante 90 minutos, no se pudo publicar mensajes tras un error por superar el "límite diario" y en marzo la incidencia surgió porque los usuarios no podían pinchar en enlaces ni ver fotografías. Otros problemas surgieron tras el anuncio de despidos en la empresa o tras el cierre de un centro de datos.