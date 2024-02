ZTE presenta la segunda generación de su tableta 3D sin gafas y un nuevo ecosistema inteligente

ZTE ha presentado la segunda generación de su tableta 3D sin gafas, que se incluye en el nuevo ecosistema impulsado por inteligencia artificial (IA), de la compañía, el 'Ecosistema Inteligente de Escenario Completo 3.0', que abarca múltiples escenarios, desde deporte y entretenimiento hasta conducción.

'Better for All' es la visión global de ZTE Mobile Devices con la que busca proporcionar productos y servicios con mejor diseño, mejor experiencia y mejor calidad para los consumidores globales, para que todos puedan disfrutar de un mejor estilo de vida.

El crecimiento de la inteligencia artificial (IA) y la adopción de esta tecnología en los dispositivos electrónicos ha llevado a ZTE a presentar en Mobile World Congress lo que denomina 'Ecosistema Inteligente de Escenario Completo 3.0', centrado en la interconexión inteligente de múltiples terminales y la extensión ecológica.

La compañía sitúa en el centro del ecosistema una plataforma que unifica los servicios y combina un modelo de IA a gran escala, junto con big data y tecnología 3D, para ofrecer conectividad de escenario completo, percepción multidimensional y computación integrada de múltiples dispositivos y para escenarios varios, que abarcan desde el deporte, el hogar y la salud hasta el entretenimiento, la educación y la conducción.

Como parte de este ecosistema inteligente, ZTE ya trabaja en funciones como la colaboración multipantalla, la tecnología tridimensional sin gafas o herramientas de generación y edición basadas en IA.

Tableta nubia pad 3d ii

La tecnología tridimensional sin gafas está presente en la nueva tableta nubia Pad 3D II, que utiliza la conectividad 5G e IA para ofrecer un efecto de visualización 3D sin gafas más natural y claro, con un aumento del 80 por ciento en la resolución 3D y del 100 por ciento en el brillo respecto de la generación anterior, como ha señalado la compañía.

La nubia Pad 3D II de segunda generación integra un motor de procesamiento de IA, lentes de cristal líquido y algoritmos de procesamiento de imágenes y de seguimiento, para la reproducción de imágenes tridimensionales, mientras que la tecnología Neovision 3D Anytime se encarga de la conversión libre de imágenes 2D a 3D en tiempo real.

Desde ZTE han destacado que con un ángulo de visión de 86 grados, los usuarios pueden tener una experiencia 3D desde casi cualquier ángulo de visión, y acceder con esta tableta a funciones varias, como la colaboración multipantalla y otras que permiten realizar llamadas, transmitir, jugar, compartir y crear contenidos, todo ello en 3D y sin gafas.

La tableta también incorpora un sistema de doble cámara biomimética del ojo humano actualizado, Super Biomimetic Eye, que aprovecha la nueva generación de motor de IA y amplía el rango óptimo de disparo en 3D 2,5 veces para la creación de vídeos, fotografías o diseños en 3D.

Aparte, este dispositivo funciona con el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 chipset y ofrece una capacidad interna de hasta 512GB. La batería de 10.000mAh tiene soporte para la carga rápida de 66 vatios, mientras que su pantalla alcanza una diagonal de 12,1 pulgadas y una resolución de 2.560 x 1.600 píxeles, con una tasa de refresco de 144Hz. Asimismo, el dispositivo es compatible con las principales bandas 5G.

Internet móvil y automoción

La compañía también ha mostrado las novedades en Internet móvil, que incluyen el dispositivo ZTE G5 Ultra, que aplica un algoritmo de red de IA multidimensional para controlar las estrategias de red en diferentes escenarios, lo que mejora significativamente la utilización del ancho de banda y el rendimiento de la red.

Para exteriores, la 5ª generación de FWA 5G, el equipo ZTE G5F, es compatible con la integración de portadoras Sub6G y mmW y la conectividad dual, con una velocidad de datos máxima de hasta 10 Gbps.

En relación al ecosistema de la automoción, también se ha presentado el producto ZTE RCU Y2002, que integra 5G, V2X y MEC, y está equipado con capacidades de comunicación y computación y dispositivos de detección para reconocer de forma inteligente a personas y vehículos en la carretera para emitir advertencias con antelación.

Finalmente, ZTE también ha mostrado su primer dispositivo plegable de tipo concha, el Nubia Flip 5G, que está destinado a un público jóven.