Age of Empires presenta una versión del juego para móviles y anuncia la llegada de Age of Mythology: Retold en 2024

En el marco del evento 'New Year, New Age', que tuvo lugar el pasado viernes, el equipo de Age of Empires compartió las últimas novedades de la franquicia de videojuegos, además de celebrar que han alcanzado los 50 millones de jugadores. En concreto, durante el evento, se dio a conocer Age of Empires Mobile, un nuevo título de la franquicia que llegará a dispositivos móviles con sistema operativo iOS y Android. Asimismo, integrará elementos familiares de la historia de los videojuegos, además de características principales, como la gestión de recursos y el entrenamiento de ejércitos. Esta nueva entrega está siendo desarrollada por la compañía TiMi Studio Group, y se trata de una aventura en la que los jugadores deberán sumergirse en «una experiencia épica de estrategia de guerra con ricos controles en tiempo real, impresionantes imágenes y héroes históricos en grandes campos de batalla», tal y como apostilló Xbox. Age of mythology: retold La compañía ya anunció, en la celebración del 25 aniversario el Age of Mythology: Retold, sin embargo, ahora, Xbox ha confirmado su llegada este año 2024, para las consolas Xbox X y S y para PC. Durante el evento, también se dieron a conocer tres personajes de la civilización griega que se podrán encontrar en el juego, como son Medusa, Pegaso y Cerbero. Así, los usuarios deberán elegir a sus dioses entre los panteones griego, nórdico, egipcio y atlante, y acabar con sus enemigos invocando sus poderes. Además, contará con una campaña de 50 misiones que llevará a los jugadores por distintos escenarios. Además de todo ello, también se anunció un nuevo DLC para Age of Empires II, llamado Victors and Vanquished, que llegará el próximo jueves 14 de marzo, con 19 escenarios nuevos, doblaje profesional, nueva música y logros, entre otras novedades. Siguiendo este hilo, los usuarios podrán disfrutar de la temporada 7 de Age of Empires IV a principios de esta primavera y, aunque no se compartieron muchos datos, se darán a conocer más detalles cuando se acerque el lanzamiento.