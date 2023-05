Este pasado domingo se celebró el Día de la Madre, una jornada en la que muchas marcas ven una oportunidad para hacer negocio. Es por este motivo que sacan toda la artillería en sus campañas de marketing. En este sentido parece ser que la de Wallapop no ha sido la más acertada y ha generado mucha polémica en redes sociales y en enfado de algunos de los usuarios.

La polémica campaña consistía en que, con motivo de celebrar el Día de la Madre, Wallapop envió una notificación a los usuarios como si tuvieran una llamada perdida de su madre para después añadir «Te está llamando para que vendas lo que no usas». Una acción que ha ofendido a múltiples usuarios: «Saliendo del cementerio tras llevar unas flores a mi madre por el aniversario de su fallecimiento, me llega esto. Se me encoge el corazón. Rota. Wallapop, vuestra estrategia de marketing que no tiene en cuenta a las huérfanas, me ha destrozado el día. Más, si cabe», escribió una de las usuarios en Twitter.

Saliendo del cementerio tras llevar unas flores a mi madre por el aniversario de su fallecimiento, me llega esto. Se me encoge el corazón. Rota. @wallapop, vuestra estrategia de marketing que no tiene en cuenta a las huérfanas, me ha destrozado el día. Más, si cabe. pic.twitter.com/gjrJPuBTRt — Yasmina (@yasbaa_) May 7, 2023

«Esto... Wallapop seguro que os ha parecido buena idea hacerlo hoy. Pero no lo es», se han quejado de la iniciativa en redes sociales. Y es que, en cuestión de horas la red social del pajarito se ha llenado de quejas que no han tardado en hacerse virales, recibiendo el apoyo de miles de personas: «Con esto no se juega, no sé en qué estaban pensando», «Me ha pasado lo mismo esta mañana, la mía tiene Alzheimer y me suele llamar cuando se cae, me he acojonado viva. No sé en qué pensaban los de marketing la verdad. Te abrazo muy fuerte» o «Desinstalé la app nada más recibir la notificación por parecerme de muy mal gusto. Yo hoy he tenido la suerte de poder comer con mi madre, pero si me llegan a hacer eso con mi padre…», han sido algunas de las reacciones.