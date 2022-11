La Clínica Dr. Rull abrió sus puertas en Eivissa en el año 1982 como un centro médico. «Cuando mi padre (José Luis Rull García) abrió la clínica estaba en lo que que ahora es el Parque de la Paz. Allí tenía mi padre la casa y su clínica. Pronto la familia y los pacientes empezaron a crecer y nos mudamos a la clínica en la que estamos ahora mismo. Además, hace 10 años también abrimos una clínica de certificados médicos en esta misma manzana», explica José Luis Rull, director médico de esta clínica y experto en estética dental, endodoncia, periodoncia e implantes. Inicialmente, la Clínica Dr. Rull siempre había sido un centro de medicina general. «Desde hace siete años también somos un centro odontológico en el que se pueden encontrar especialistas de todos los ámbitos dentales: implantólogo, ortodoncista, cirujana maxilofacial, endodonista y odontopediatra», explica José Luis Rull, quien tenía claro que incorporar el servicio de odontología a la clínica «era un objetivo desde que acabé la carrera de Odontología en 2008, pero siempre tuve muy claro que, primero, necesitaría una formación intensa en varias especialidades y la experiencia de años de trabajo en otras clínicas antes de poder ofrecer un servicio de calidad en nuestro centro». A medida que la clínica dental ha ido creciendo, según explica, se han ido reduciendo otros servicios y, en la actualidad, cuentan con la clínica dental y un servicio de medicina biológica y estética.

ODONTOLOGÍA. El servicio de odontología se empezó a ofrecer en la Clínica Dr. Rull en el año 2015 y, desde entonces, no ha parado de crecer e innovar. «Ahora mismo tenemos especialistas en todas las ramas de la odontología. Desde odontopediatría, para el tratamiento de los más pequeños, hasta tratamientos de grandes regeneraciones óseas con nuestros cirujanos», explica. A esto se suma, además, que cuentan con la colaboración de la doctora Sara Blanco, cirujana maxilofacial. «El hecho de tener un equipo tan multidisciplinar y completo en Eivissa nos hace sentirnos capaces de tratar cualquier patología que puedan tener nuestros pacientes, sin salir de la isla», destaca José Luis Rull. Cuentan, además, con radiología 3D, láser y varios microscopios intraoperatorios. «Nuestra meta ahora mismo es convertirnos en una clínica con un protocolo 100% digital para una mejor planificación y ejecución de los tratamientos. Por ello, hemos incorporado escáneres intraorales, fresadoras o impresoras 3D», precisa el director médico del área odontológica.

Según explica este especialista, les «obsesiona» la prevención y conservación de los dientes. «Tenemos la suerte de contar con una excelente odontopediatra que es capaz de salvar hasta los dientes más comprometidos en niños muy pequeños; creemos que nuestra labor es tener el mismo objetivo con los adultos», indica. Así, se han especializado en retratar dientes e implantes para darles un buen pronóstico a largo plazo.

Una de las características de esta clínica es que cuentan con un espacio exclusivamente para los más pequeños. «Es una sala única en Eivissa; es una instalación moderna y adaptada a los niños para que se encuentren en un entorno favorable junto a la ayuda de profesionales que los acompañan en todo momento. Así queremos hacer que su visita sea lo más amena y entretenida posible», apunta y añade que el hecho de crear unos espacios divertidos «puede ayudar a ir al dentista» ya que siempre existe cierto temor. «De todas maneras, lo más importante son los profesionales. A todo nuestro equipo dedicado a la odontopediatría le encantan los niños y creo que lo transmiten de una forma tan natural que nuestros pequeños pacientes vuelven más contentos».

El doctor José Luis Rull incide especialmente en cuidar la salud bucodental desde edades muy tempranas para así evitar problemas cuando se llega a la edad adulta. «Creo que es esencial un buen seguimiento del crecimiento de los niños. Nosotros tenemos la suerte de tener muchos pacientes jóvenes en la clínica, algo que nos permite detectar de manera precoz anomalías en el crecimiento óseo, maloclusiones o apneas del sueño y que nos ayuda a ser menos invasivos en sus tratamientos. Y ya no solo hablamos de solucionar un problema, sino de dar salud a largo plazo en su adultez», explica. Y es que el objetivo de la Clínica Dr. Rull es «promover, restaurar y preservar la salud bucodental ya que detrás de una buena sonrisa no solo hay estética sino también buena salud, autoestima y mejor calidad de vida». Para intentar derribar esa idea preconcebida de que ir al dentista duele, el doctor José Luis Rull recuerda que, desde hace muchos años, la odontología es «muy respetuosa con el dolor y las técnicas mínimamente invasivas de la actualidad han cambiado totalmente el panorama de los postoperatorios para los pacientes».

Uno de los principales puntos fuertes que les distinguen de otras clínicas dentales de la isla es que son un centro médico. «Es algo que te permite tener una visión más amplia de ciertos aspectos de la salud general de nuestros pacientes y de lo que estamos muy orgullosos», precisa José Luis Rull. En este sentido, además de todo tipo de servicios de odontología, ofrecen otros servicios de medina estética. Así, realizan tratamientos con bótox, ácido hialurónico o vitaminas faciales. «También hemos introducido un tratamiento con plasma rico en plaquetas para rejuvenecer el rostro con grandes resultados», apunta.

NEGOCIO FAMILIAR. La Clínic Dr. Rull es un negocio familiar. El doctor José Luis Rull Gacía, padre de José Luis Rull Rivera, abrió la clínica en el año 1982. «Mi padre es el director médico del centro y yo lo soy del área odontológica. Desde hace unos años hemos podido incorporar, además, a otros responsables médicos para la coordinación del centro y así estar más dedicados a lo que nos gusta: tratar a nuestros pacientes. Por otro lado, contamos con otro centro médico destinado a reconocimientos médicos que dirige mi hermano Alberto Rull, por lo que todo queda en familia», precisa Rull Rivera, quien añade que lo mejor de trabajar en familia es «la seguridad de que la persona que está a tu lado solo quiere lo mejor para ti». En este sentido, afirma que al trabajar en especialidades distintas «nos respetamos en nuestro trabajo ya que no dominamos el del otro». Según precisa, la decisión de trabajar con su padre surgió cuando decidió abrir su propia clínica odontológica. «Había estado formándome durante muchos años y sentía que podía ofrecer algo diferente por mi cuenta. Nunca tuve dudas respecto a trabajar junto a mi padre; es mi modelo a seguir y no me refiero sólo como profesional de la salud sino como padre luchador que ha sido», apunta Rull Rivera.

Con tantos años de trabajo a sus espaldas, es incontable el número de pacientes que han tratado. En este sentido, sólo la clínica dental ha atendido a más de 6.000 personas desde que abriera en el año 2015. Respecto al total de profesionales, actualmente cuentan con una veintena de personas. «Somos un equipo joven y con muchas ganas de crecer. Gran parte de nosotros hemos pasado muchos años realizando nuestras especializaciones y ahora nuestra pretensión es poder desarrollarlas al máximo. El constante crecimiento e inversión que hacemos en la clínica creo que motiva a todo el equipo para realizar cada vez tratamientos más complejos destinados a que ningún paciente tenga que salir de nuestras islas para recibir el mejor diagnóstico y tratamiento», precisa el doctor José Luis Rull Rivera, quien concluye afirmando que en sus metas de cara al futuro se encuentra «consolidarnos como una clínica que apuesta constantemente por el trabajo de calidad y por las nuevas teconologías».