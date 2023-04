No existe un consenso en relación a los límites al turismo. Como explica el profesor de la facultad de Turismo de la Universidad de Girona, José Antonio Donaire, es muy fácil entender que las cosas tienen límites pero es muy difícil saber cuál tiene que ser el límite que debemos poner. Hace unos días le entrevistaba el periodista Xavier Bundó en el programa Via Lliure de RAC1, a colación de la disyuntiva en Barcelona sobre los límites al turismo y las propuestas que se han hecho. Históricamente, eran los propios académicos los que se encargaban de marcar el límite a partir de una capacidad de carga medida en función de unos parámetros que ellos mismos establecían. En el estudio que han hecho para el Ajuntament de Barcelona y que se puede consultar en su página web (Los límites del cambio aceptable), se ha realizado a la inversa, proponiendo cuáles son los escenarios posibles y cómo cambiará la ciudad en función de estos escenarios. A partir de aquí, para Donaire debe ser la propia ciudad o los ciudadanos los que elijan cuál es el cambio que están dispuestos a tolerar.

El profesor trataba de responder una pregunta que le planteaba Bundó. ¿El turismo de calidad nos lleva hacia un modelo más sostenible? Para Donaire, un modelo turístico más sostenible no es una consecuencia lógica de apostar por un turismo de calidad. Decía el profesor que una persona de renta alta que se aloja en un hotel de lujo gasta 550 litros de agua al día. Sin embargo, una persona que lo hace en un hotel de una estrella, gasta 130. Estamos hablando de casi cinco veces menos. Ahora bien, Donaire matizaba que el turismo es también «interclasista». En esta línea, sostenía que no todos los turistas de renta alta tenían un alto interés por ámbitos como la cultura, ni todos los turistas de renta baja se inclinaba hacia el turismo «de borrachera». No existe, pues, un perfil único de turista sino una diversidad que afectan de forma desigual en los diversos casos. Por lo tanto, la gestión del destino no solo ha de tener en cuenta el número máximo de visitantes que satisface mejor los cambios tolerables definidos sino también, los perfiles de visitantes que mejor se adaptan a cada objetivo.