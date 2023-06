El sector servicios sigue avanzando de manera decidida hacia la normalización de la actividad y se muestra más sólido de lo previsto. Prueba de ello es que, en los tres primeros meses del año, se ha intensificado el ritmo de creación de nuevos puestos de trabajo en el este ámbito de actividad (5,3% vs 3%, 4º trim.) y se ha evidenciado un empuje de las cifras de afiliación a la Seguridad Social superior al observado a nivel nacional (3,3% vs 3,7%, 4º trim.). De hecho, los 412.309 trabajadores del sector servicios que se encontraban en alta a finales de marzo en las islas constituyen un nuevo máximo de la serie histórica para esta época del año, y suponen cerrar el primer trimestre con una cifra de trabajadores similar a la que se alcanzaba en verano hace menos de una década (411.878, promedio junio-agosto 2014).

Sin duda, las actividades que más han contribuido a la escalada del empleo durante el tramo inicial del ejercicio han sido las relacionadas con la cadena turística de valor (12,3% vs 5,6%, 4º trim.), a pesar de tratarse de la época de año en la que ostentan una menor importancia relativa en la estructura sectorial (27,5% vs 34,4%, promedio 2022). Particularmente, entre los meses de enero y marzo, han destacado los repuntes de afiliación observados en las ramas de transporte marítimo (23,5% vs 14,5%, 4º trim.), alojamiento (22,5% vs 10,4%, 4º trim.), arte y espectáculos (20,3% vs 13,7%, 4º trim.), transporte aéreo (16,1% vs 14,5%, 4º trim.) o de las actividades culturales, de bibliotecas y museos (13,1% vs 3,7%, 4º trim.). Así mismo, cabe destacar también la contribución efectuada por alguna de las ramas relacionadas con los denominados servicios intensivos en conocimiento al nuevo repunte de la ocupación del sector terciario. Este es el caso de las actividades de programación y edición de radio y televisión (71,9% vs 5,2%, 4º trim.), las de consultoría y gestión empresarial (13,9% vs 7,0%, 4º trim.), las de publicidad y estudios de mercado (13,3% vs 9,7%, 4º trim.) o las de investigación y desarrollo (12,1% vs 9,8%, 4º trim.), entre otras.

El mejor tono de los servicios ha dejado su huella en el ámbito del transporte. Prueba de ello es que los movimientos de mercaderías registrados en los puertos de las islas han acentuado su tendencia al alza durante el primer trimestre (10,2% vs 2,7%, 4º trim.), al mismo tiempo que el tráfico de mercancías en los aeropuertos se ha contraído con menor intensidad que en el trimestre precedente (-1,6% vs -4,9%, 4ºtrim.). De igual forma, el transporte de pasajeros se ha acelerado tanto por vía aérea (29,8% vs 27,9%, 4º trim.) como marítima (16,5% vs 11,2%, 4º trim.).

Sin duda, la evolución favorable del segmento del transporte está estrechamente relacionada con el mantenimiento de la tendencia creciente de los flujos de visitantes durante el primer cuarto del año (32,0% vs 31,7%, 4º trim.). Y es que, en términos agregados, el archipiélago ha recibido un total de 1,07 millones de turistas entre los meses de enero y marzo, cifra que se sitúa significativamente por encima de la registrada un año atrás (0,81 millones) y se instala muy cerca de la contabilizada durante el último balance prepandemia (1,10 millones). A esta tendencia claramente alcista han contribuido tanto el nuevo repunte del segmento nacional (47,2% vs 40,3%, 4º trim.) como el mantenimiento del buen tono del extranjero (24,3% vs 29,4%, 4º trim.). Desde el punto de vista de la reactivación de los flujos internacionales, las islas han seguido ofreciendo, pues, durante la temporada baja un mejor comportamiento que la media nacional.