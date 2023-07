Junio ha cerrado con fuertes subidas en la mayoría de índices bursátiles, lo que ha permitido que el primer semestre haya ofrecido rentabilidades muy fuertes en la mayoría de ellos. A pesar del famoso dicho Sell in May and go away, desmontado en varias ocasiones en esta misma sección, esta temporada estival está siendo muy buena.

En junio, los recortes de los últimos días no han ensombrecido un gran mes para las bolsas europeas con subidas más que interesantes especialmente en el MIB italiano (+8,37%) y «nuestro» IBEX (+6,00%), que hace que cierren con +19,08 y +16,57% respectivamente el primer semestre. En ambos casos, la banca ha ayudado a disfrutar de estos buenos números. De hecho, este año está siendo muy poco homogéneo entre sectores, e incluso entre los mismos, pero de diferentes zonas (por ejemplo, la banca americana está en negativo, mientras que la europea empuja a sus índices).

En el caso del selectivo español, BBVA (+14,90%), Sabadell (+14,07%), Santander (+11,16%), Caixabank (+10,51%), Unicaja (+8,08%) y Bankinter (+7,18%) están en la parte alta de la clasificación mensual del IBEX. Entre ellos se han intercalado compañías con poco peso en el selectivo como Sacyr (+14,62%), Solaria (+14,05%) o Grifols (+11,74%) y otra de las «grandes» como Inditex (+13,33%). SUBIDAS SELECTIVAS. Como se ha comentado, las subidas de este año están siendo muy selectivas. En este sentido, ni siquiera los bancos españoles se han comportando de forma tan correlacionada como lo han hecho en junio: por ejemplo mientras BBVA sube un 31%, Bankinter pierde un 6,82%. De hecho el banco «azul» es la mejor colocada tras Inditex (+45,99%) y las turísticas Amadeus, Meliá Hotels International e IAG. En el lado opuesto, este mes «solo» cuatro empresas han cerrado en negativo: Red Eléctrica, en un mal 2023 para las empresas energéticas, las telecos Telefónica y Cellnex (que sí están viviendo un buen 2023) y la aseguradora Mapfre. El resto de Europa también lo ha hecho muy bien: EuroStoxx, CAC francés, y DAX alemán han subido un 4,29%; 4,25% y 3,09%, respectivamente. Sin embargo se ha vuelto a quedar atrás el FTSE británico (+1,15%) que también está algo ralentizado en 2023 (+1,07%). En todo caso, tuvo un buen año 2022 (fue lo los pocos índices que subieron). Cambiando de continente, en América también se ha vivido un gran mes de junio, especialmente el Bovespa brasileño que con una subida del 9% ha conseguido volver a los números verdes en 2023.

En Wall Street, el Nasdaq sigue con una tendencia alcista muy fuerte (+6,49% en junio y +38,75% desde que se iniciara el 2023) gracias a las subidas de las big tech que han impulsado a los índices americanos por el gran peso que ponderan en ellos. Así ha sido también en el S&P, que, por supuesto, con menos peso de estas empresas ha subido un 6,47%. Sin embargo, el Dow Jones, con otra composición y a pesar de haber subido este mes un 4,56%, en el primer semestre «solo» ha subido un 3,80%. Por último, en Asia los resultados han sido algo más diferentes entre ellos: mientras en Nikkei (también muy tecnológico) ha subido un 7,45% el Kospi coreano ha perdido un 0,50%.