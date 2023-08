Con más de tres años de actividad en Menorca, NuraHome lleva defendiendo un nuevo concepto de tienda donde poder encontrar un gran volumen de stock de referencias en madera y bricolaje a precios competitivos para la renovación y la reforma integral del hogar. Un espacio que nació con la idea de hacer la competencia a los grandes bricolajes de Palma y poder ahorrar a profesionales y particulares el tener que desplazarse hasta Mallorca. Detrás de este ambicioso proyecto está la experiencia y el gran conocimiento del sector de Juan Javier Martí Cardona, fundador y CEO de esta empresa familiar menorquina junto a su pareja, Conchi Peñas, que proviene el mundo del marketing farmacéutico. Poco a poco se han ido haciendo un hueco en el mercado y el año pasado facturaron 1,5 millones de euros, dando trabajo a seis personas.

ORIGEN. Después de dieciséis años en el Grupo Adeo (Leroy Merlin), once de los cuales como responsable nacional de compras del mundo madera para la enseña de tiendas de proximidad AKI Bricolaje, ahora Leroy Merlin Compact, además de haber pasado previamente por una fábrica de cocinas, el menorquín Juan Javier Martí Cardona decidió regresar a su isla natal para emprender una nueva idea de negocio junto a su pareja Conchi Peñas. Su objetivo era abrir una tienda especializada en madera y bricolaje en Menorca para cubrir una necesidad de mercado de aquellos clientes que prefieren acercarse a los grandes grupos del sector en busca de precios más competitivos y se desplazaban hasta Mallorca. «Lo vimos claro desde el principio que existía una oportunidad, ya que muchas compras en productos de inversión, se hacen en grandes tiendas de bricolaje de Palma», explica el CEO de NuraHome. «Yo conozco muy bien este tipo de tiendas porque durante mi carrera profesional he estado trabajando como responsable para toda España y he podido conocer bien a fabricantes, vendedores, proveedores y saber los productos que mejor funcionan y los que no», añade. «Me he criado en el mundo Aki Bricolage, una empresa del Grupo Adeo, al igual que lo son Leroy Merlin y Bricomart, aunque dedicados al bricolaje de proximidad, sobre todo ubicado en poblaciones donde no tienen suficiente tamaño para abrir un Leroy», comenta.

Juan Javier Martí Cardona y Conchi Peñas, propietarios de NuraHome.

El proyecto de apertura de NuraHome ha tardado casi una década en materializarse porque se retrasó mucho más de lo previsto al no encontrar naves disponibles para alquilar en el polígono de Maó. Fue entonces cuando tomaron la decisión de adquirir una parcela y promover por su cuenta la construcción de unas instalaciones propias de 1.100 metros. Conseguir la licencia de apertura también les costó trece meses y finalmente pudieron abrir puertas en marzo de 2020, pocos días antes del estallido de la COVID-19. «Nosotros decimos que esta empresa es hija de la pandemia porque la apertura se vio frustrada tal y como la habíamos planeado y no pudimos arrancar hasta el mes de julio, cuando la estacionalidad que marca esta isla hace que muchos proyectos también se detengan. Fue un bache inesperado con el que tuvimos que arrancar», añade Conchi Peñas, responsable de marketing.

ESPECIALIZACIÓN. NuraHome ha querido orientar desde sus inicios el negocio hacia la especialización y el stock en madera y bricolaje, y por ello tienen más de 3.000 referencias en suelos de interior y de exterior, madera de exterior, césped artificial, así como puertas o todo tipo de tableros sean aglomerados como de madera y con corte a medida en la propia tienda a disposición de sus clientes. Uno de sus puntales son sin duda los suelos de vinilo, cuya gran facilidad de montaje y resistencia a la humedad se han convertido en uno de sus best sellers. «Con este tipo de solución hemos podido proveer a propietarios de apartamentos, restaurantes y establecimientos hoteleros que se han dado cuenta de su idoneidad», explica Juan Javier Martí. «De hecho, el próximo mes de septiembre lanzamos una nueva colección con marca propia que llamaremos Nura Flooring y que nos vendrá servida directamente de fábrica, ya que como en todos nuestros productos, el 90% lo compramos a fabricante», añade. Su segundo puntal son la venta de puertas a punto para ser instaladas, de las que tienen una amplia gama en exposición, aunque confiesan que siempre hay un par de modelos que acaban sobresaliendo sobre los demás. Otro de sus puntales son las cocinas en diseño 3D con render y fotografía, en la que ofrecen el servicio integral desde toma de medidas e instalación completa y servicio postventa para proyectos personalizados. «En tienda también tenemos siete modelos distintos de cocina en stock con su equipamiento interior completo y de este modo podemos ser útiles tanto para el instalador como para el cliente final», comenta.

PISCINA Y JARDÍN. Esta vocación de NuraHome por ser reconocidos como unos especialistas para la reforma y renovación del hogar ha hecho que este último año hayan incorporado una completa sección dedicada a exterior para jardín y piscina. Desde mallas de ocultación, mimbres o brezos a herramientas manuales y motorizadas, como también sustratos, abonos, herbicidas, fitosanitarios y antiplagas. «Nosotros los llamamos los mundos de Nurahome y en este caso, este nuevo lo hemos dedicado a exterior por que teníamos claro que podíamos cubrir las necesidades para el cuidado de jardín en cuanto a bricolaje pero también piscina en todo aquello que hace referencia a consumibles o limpiadores», comenta Conchi Peñas. «Todos estos productos también los tenemos en nuestra página web que se ha convertido en una ventana abierta realmente al mundo porque clientes particulares que tienen una segunda residencia en Menorca nos han descubierto así cuando buscaban en la red algo para su hogar. Consultan lo que van a necesitar y ya nos hacen el pedido para que cuando lleguen para sus vacaciones, lo tengamos todo a punto», añade.

Cuentan con todo tipo de madera para exterior e interiores.

«El transporte a domicilio como el servicio postventa son otros puntos que el cliente valora de nosotros y que nos hace ser una tienda especial», señala. «Después de tres años estamos completamente convencidos que el trayecto a Palma para comprar material, ya no compensa a quien lo hace porque tenemos lo mismo y además, si un producto llega fallado o tras instalarlo queda un sobrante, nosotros aquí lo cambiamos o nos lo quedamos», concluye.