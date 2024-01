Esta sección, que debutó con el primero de los 500 números de El Económico, analizaba entonces el Ibex 35 y empezaba «con las bolsas americanas y algunas europeas prácticamente en máximos históricos… nuestro Ibex 35 está a un 75% de alcanzarlos». Más de 10 años después, esta frase podría abrir cualquier análisis bursátil con la salvedad que el 75% ahora es un 57%. Claro está que para llegar a este punto han pasado muchísimas cosas.

El Ibex, aunque en puntos esté en un nivel parecido (sin tener en cuenta los dividendos) ha llegado a valer un 23% y ha visto precios un 40% inferiores. De hecho, viendo sus componentes parece otro: once de las empresas que formaban parte del selectivo entonces ya no forman parte del mismo. Las salidas de Abertis, Ebro Foods, FCC, Jazztel, OHL, Tele 5, Técnicas Reunidas o Viscofán fueron tranquilas, pero otras son parte de la historia. Tanto Bankia como Banco Popular dejaron mucho dolor entre accionistas, principalmente clientes de estos antiguos bancos, DIA no ha estado exenta de polémica y BME (Bolsas y Mercados Españoles) la empresa que, precisamente, gestiona la bolsa española fue comprada por SIX, bolsa suiza.

Pero no solo el mercado nacional se ha visto inmerso en muchas noticias, El Económico veía la luz en plena tendencia alcista de las bolsas, que se truncó en el ya lejano 2015. A las fuertes caídas de la bolsa china se intuía el riesgo de un Grexit que nunca llegó a darse. El que sí ocurrió fue el Brexit: el día de Sant Joan de 2016 nos despertamos con la noticia de que la población británica decidió en referéndum salir de la Unión Europea. Lo que parecía un cataclismo financiero a nivel mundial (en esta sección se intentó poner calma) ha pasado desapercibido para los mercados, con la excepción del propio británico cuya economía sí se ha resentido. Ese mismo año, cinco meses después, otras elecciones sacudieron de nuevo los mercados: la inesperada victoria de Donald Trump en las elecciones americanas. Seguramente por lo poco esperado provocó fuertes caídas de las bolsas, que, cuando el mercado recapacitó, se esfumaron casi en horas.

La noticia más relevante de estos años ha sido la COVID, que se convirtió en pandemia. El mundo cerrado dio lugar a deflación, caídas de bolsas, petróleo en negativo, quiebra de empresas, macro-ampliaciones de capital… en breve habrán pasado 4 años y todavía hay sectores que no se han recuperado, al menos del todo.

Pero las bolsas sí lo hicieron, y el consumo se disparó lo que a su vez generó el último movimiento importante e histórico analizado en estos 500 números: una hiperinflación que provocó subidas de tipos como no se habían visto, lo que hizo que las bolsas cayeran, pero nada que ver con el hundimiento de la renta fija, que todavía hoy en día lucha por recuperarse.

Después de 500 números hay un gran ganador: la bolsa, especialmente la americana (el Nasdaq casi cuadriplica y el S&P casi triplica), aunque la europea (con Ibex neutro) y asiática no se pueden quejar. En la parte negativa ha pedido valor la bolsa china, el petróleo y el euro (contra el dólar), mientras que la inflación, tan de moda hoy, no llega al 2% anualizado en todo este largo periodo.