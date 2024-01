El Foro de El Económico, ideado como presentación del Anuario, ha adquirido vida propia y es ya una cita obligada. Conferencias, mesas redondas, ponencias... salpican cada año un acto que reúne a numerosos empresarios de Balears. El pasado 2023 se celebró ya la séptima edición de un acto que se ha convertido en un espacio de divulgación y debate de conocimiento, que ha contado con significados participantes, tanto del mundo de la política como de la empresa.

El I Foro de El Económico se celebró en la última semana de abril de 2017 y constituyó un gran éxito. Fue, además, el primer acto celebrado en el Palau de Congressos de Palma. El acto central fue la conferencia de José Manuel Vargas, presidente de AENA, que fue presentado por Juan José Hidalgo, presidente de Globalia. Además, tuvo lugar una animada mesa redonda de padres e hijos, que contó con la participación de Francisco y Andreu Vidal, de Autovidal; Pep y Frederic Pinya, de la Galeria Pelaires; y las dos generaciones de notarios Víctor Alonso-Cuevillas.

La segunda edición del Foro de El Económico, celebrada el 25 de abril, tuvo como invitado de lujo a José Ignacio Goirigolzarri, entonces presidente de Bankia. Gabriel Escarrer Jaume, CEO de Meliá Hotels International, fue el encargado de presentar a Goirigolzarri, del que aseguró que era «discreto, valiente e imprescindible». Fue la primera intervención pública en Balears de Goirigolzarri tras la fusión de Bankia y BMN. Dejó claro que la entidad pretende ser tan cercana como en su día lo fue ‘Sa Nostra’ y aseguró que la entidad financiera apuesta por las empresas de Balears. «Creemos firmemente en el tejido empresarial balear y en las posibilidades de las Islas», señaló.

‘Asia, el nuevo Caribe’ fue el tema sobre el que debatieron tres mallorquines con experiencia en aquel continente. El arquitecto Pep Vich, socio del estudio mallorquín CMV Architects; Maria Zarraluqui, directora general de Expansión de Meliá Hotels International, y Alfonso Ballesteros, director general de la Cámara de Comercio de España en Hong Kong, disertaron sobre las peculiaridades y grandes posibilidades de Asia.

Una entrevista a Miquel Fluxá y sus hijas Sabina y Gloria fue el plato fuerte del III Foro de El Económico, que se celebró en mayo de 2019. Explicaron su visión sobre el pasado, presente y futuro de Iberostar. «Si haces cosas te equivocas, pero siento que a veces no se valora lo que hemos hecho. Los empresarios mallorquines hemos trabajado con seriedad y me gustaría que se valorara el esfuerzo», indicó Miquel Fluxá. Sabina Fluxá puso en valor la vocación internacional de Iberostar. «Sin renunciar a nuestra identidad mallorquina, tenemos la mente abierta, con presencia en 19 países y empleados de más de 80 nacionalidades», indicó. Gloria Fluxá, por su parte, reiteró la apuesta de la empresa por la sostenibilidad. «La sostenibilidad forma parte de nuestro ADN y puede ser rentable», significó.

El IV Foro de El Económico, celebrado en octubre de 2020, estuvo centrado en un diálogo entre José Ignacio Goirigolzarri, presidente ejecutivo de Bankia, y el mallorquín Francisco Reynés, CEO de Naturgy, moderado por Paula Serra, editora de El Económico. En un encuentro marcado por la pandemia incidieron en la oportunidad extraordinaria que tienen España y Balears para transformarse. «Nunca he visto una oportunidad tan extraordinaria para transformar un país», dijo Goirigolzarri, que reconoció que los créditos ICO han dado oxígeno a las empresas. Destacó también tres cuestiones que catalogó de relevantes, explicando que debe apoyarse a las personas para que nadie se quede atrás, que hay que ayudar al tejido empresarial y debemos también ser conscientes de que la estructura empresarial de hoy no es la que se necesita para el futuro. Francisco Reynés, por su parte, apostó por la descarbonización y explicó que su compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente no tiene fisuras.

En junio de 2021, en un año marcado aún por la pandemia, tuvo lugar una presentación virtual del Anuario, que versó sobre el futuro inmediato del turismo. Contó con el parecer de Francina Armengol, presidenta del Govern; Gabriel Escarrer, CEO de Meliá Hotels International; Antoni Riera, director técnico de la Fundació Impulsa Balears; María Cruz Rivera, directora territorial de CaixaBank; Inmaculada Benito, directora de Turismo de la CEOE; Margalida Ramis, portavoz del GOB; José Mañas, CEO de Wireless DNA; Antoni Gomila, actor y dramaturgo, e Isabel Mayrata, CEO de Món Hotels.

La pandemia provocó que el Foro de 2021 se celebrara en noviembre. Bajo el título de ‘La fuerza del diálogo’ reunió a Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social; Gerardo Cuerva, presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) y vicepresidente de la CEOE; Pepe Álvarez, secretario general de UGT; Carmen Planas, presidenta de la CAEB; Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, y Gabriel Escarrer Jaume, CEO de Meliá Hotels International. Hicieron un llamamiento al diálogo para poder impulsar la transformación económica.

El VI Foro de El Económico se centró en la guerra de Ucrania y sus consecuencias. Una alocución de José Ignacio Goirigolzarri, presidente de CaixaBank, dio paso a la intervención de Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo. El acto central fue una mesa redonda sobre ‘Miradas de una guerra’, que reunió diferentes visiones de la invasión de Ucrania por parte de Rusia desde los ámbitos de la salud mental, la movilidad, la empresa, la economía y el sector energético.

La mesa contó con la participación de Antoni Riera, director técnico de la Fundació Impulsa; María Inés López-Ibor, catedrático de Psiquiatría de la Universidad Complutense; Adolfo Utor, presidente de Balearia; Inés Juste, vicepresidente de la CEOE, y José Bogas, consejero delegado de Endesa. Hubo coincidencia en señalar la necesidad de acelerar el proceso de transformación energética.

El VII Foro de El Económico tuvo lugar en mayo del pasado 2023 con el impacto de la tecnología en el centro. Paula Serra moderó una entretenida conversación entre José Ignacio Goirigolzarri, presidente de CaixaBank, y José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica. El diálogo sirvió para abordar cuál es el avance de la tecnología, los cambios que provocará en la sociedad actual y el papel de la ética.

La idea principal que queda clara es que la ética debe modelar y regir la disrupción tecnológica que se está viviendo con la llegada de la inteligencia artificial. Nicolas Huss, CEO de Hotelbeds, realizó también una interesante ponencia en la que dejó claro que «el turista no quiere ser un número» y abogó por la «personalización».