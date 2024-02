El Govern de Marga Prohens tiene un plan. La propia presidenta ha explicado en un buen número de ocasiones que reformará la Ley del Turismo y que levantará la moratoria ahora en vigor. Son decisiones anunciadas, aunque falta conocer la letra pequeña, los detalles. De momento, sabemos, por ejemplo, que se impulsarán las reformas hoteleras, la actualización de los establecimientos, pero desconocemos los incentivos que tendrán los hoteleros para modernizarse. Ha sido el Fitur más plácido de los últimos años, con unas excelentes previsiones de ocupación, con precios altos y la consolidación de nuevos mercados emergentes. En el horizonte siempre aparecen incógnitas y algún nubarrón. En esta oportunidad, como en años anteriores, la falta de trabajadores y la escasez de vivienda son algunos de los problemas que deberá resolver el sector turístico.

El Consell de Mallorca tiene decidido modificar el Plan de Intervención de Ámbitos Turísticos (PIAT), también buscando el consenso para adoptar las grandes decisiones. Galmés y su equipo tienen claro que algunas de las decisiones más trascendentales deben adoptarse en los propios municipios.

El exconseller Iago Negueruela, convertido ahora en portavoz en el Parlament del PSIB-PSOE, acusó al Ejecutivo de no tener ningún nuevo proyecto, de dejarse llevar por la inercia del Govern anterior encabezado por Francina Armengol. La realidad es que el gobierno del Partido Popular, tutelado por la ultraderecha, respira mucho más tranquilo tras la aprobación de los presupuestos semanas atrás. Y también es cierto que no presentó grandes novedades en la feria madrileña.

El conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bauzà, pretende consensuar la modificación de la ley con todos los actores del sector. Y con los diferentes consells. Y también con los ayuntamientos. En este sentido, el Govern pretende, sin rebajar ni un ápice la apuesta por la calidad, situar al residente en el centro. Los teóricos del nuevo Govern tienen claro que el turista es vital, que el visitante debe ser y sentirse bien tratado, pero es consciente de que el residente debe estar en el centro de todas las políticas, también las turísticas.

No pueden alimentarse sentimientos turismofóbicos, pero el Govern quiere que el turista deje de ser visto como un enemigo por parte de un segmento de la población. El Partido Popular de Marga Prohens siempre ha defendido el alquiler vacacional. Y lo continúa haciendo. La moratoria será levantada, aunque los solares hoteleros pendientes de desarrollo se pueden contar con los dedos de una mano. Y sobra alguno. Y también serán escasos los edificios singulares que quieran reconvertirse en establecimientos hoteleros, aunque alguno más puede haber. Los populares, en todo caso, son conscientes de que no se puede crecer sin límites. La política turística no puede trazarse solo desde el Govern, puesto que son numerosas las competencias transferidas a los diferentes consells.

El Partido Popular está orgulloso de la Ley del Turismo de 2012, que tuvo al ahora alcalde de Palma como ideólogo, y quiere repetir. Pretende que la nueva ley incentive las reformas hoteleras, pero es consciente que deben fijarse límites, tanto urbanísticos como de plazas. De hecho, el Govern no es partidario de permitir que se incrementen las plazas hoteleras, aunque podría considerar alguna excepción.

El alquiler turístico ha sido señalado una vez más como el causante de casi todos los males. Los hoteleros atribuyen al alquiler vacacional la masificación. Apuntan así a los Consell, que son las instituciones que tiene las competencias para sancionar. Y, además, pueden hacerlo con dureza. En sancionar a los ilegales, a los piratas del nuevo turismo, están todos de acuerdo. De hecho, Maria Gibert, gerente de la patronal de alquiler vacacional Habtur, es la más firme defensora de las sanciones para los ilegales. Gibert apareció el miércoles en Fitur con la resaca de Exceltur, que había sido un gran akelarre contra el alquiler vacacional. Gibert, en un duro comunicado, recordaba que los hoteles son los responsables del 70% de los alojamientos del sector. Sugería, además, que se cuenten como plazas hoteleras a todos los menores de 16 años que las ocupan.

El Govern y Booking.com presentaron en Fitur un proyecto piloto para luchar contra la oferta de alquiler turístico ilegal. Es el acuerdo al que llegaron tras una reunión entre Govern y Booking.com, a la que también acudieron representantes de los cuatro consells insulares. De esta manera, Balears se adelanta al reglamento europeo que se aprobará en breve y tiene previsto, entre otras acciones, la obligatoriedad de habilitar a las webs de las plataformas un portal o clave de acceso para las administraciones competentes. Prohens destacó que «la oferta ilegal supone una competencia desleal, tanto para los hoteles como para el alojamiento vacacional». Pilar Crespo, responsable de Booking.com en España y Portugal, señaló que «tenemos un compromiso para retirar los contenidos que no cumplen con la normativa local».

Es habitual que en Fitur lleguen grandes anuncios. Una vez que la modificación de la ley turística no está aún pactada, Prohens no dejó pasar el altavoz de la feria madrileña. Anunció que el Govern destinará 22,6 millones de euros a la mejora del sector privado turístico para impulsar el crecimiento sostenible y su valoración social, medioambiental y económica. Esta cuantía, explicó la presidenta, se divide en dos grandes partidas: una de 13,6 millones de euros para I+D+i y otra para mejorar la eficiencia energética de los establecimientos con una dotación de 9 millones de euros.

La presidenta explicó que la estrategia del Govern pasa por promover tres grandes ejes: innovación, formación y sostenibilidad. «El éxito de nuestro sector turístico ha impulsado el nacimiento de numerosas empresas tecnológicas, que han contribuido a aumentar la competitividad», aseguró.

De esta manera, la convocatoria destinada a I+D+i constará de dos programas de actuación. El primero, denominado ‘Investiga’, tendrá una dotación de 8,2 millones de euros y se destinará a proyectos de investigación desarrollo y transferencia de tecnología. El segundo programa, ‘Innova’, tiene una dotación de 5,4 millones de euros, que servirán para financiar proyectos de innovación para implementar y digitalizar soluciones innovadoras sostenibles en los establecimientos turísticos de las Islas.

Por otro lado, se destinarán nueve millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a financiar proyectos para mejorar la eficiencia energética de los alojamientos turísticos y para introducir el uso de energías renovables en las instalaciones térmicas de calefacción, climatización, refrigeración, ventilación y agua caliente sanitaria, además de iluminación.

Fitur es un escenario magnífico para la confrontación política, habitualmente con los hoteleros en el centro de las disputas. En esta oportunidad, los empresarios quedaron al margen. La delegación del Govern estuvo encabezada, claro, por la presidenta Marga Prohens. El conseller de Turismo, Cultura i Esports, Jaume Bauzà, tuvo un papel protagonista en la feria, como no podía ser de otra manera. También se desplazaron hasta Madrid Alejandro Sáenz de San Pedro, conseller d’Empresa, Ocupació i Energia; Marta Vidal, consellera d’Habitatge, Territori i Mobilitat; Juan Manuel Lafuente, conseller de la Mar i del Cicle de l’Aigua, y Joan Simonet, conseller d’Agricultura, Pesca i Medi Natural. Acudieron también a Madrid Josep Aloy, director general de Turismo, y el secretario autonómico de Cultura i Esports, Pedro Vidal, entre otros.

La representación del Consell de Mallorca estaba encabezada por su presidente Llorenç Galmés, escoltado en todo momento por la vicepresidenta y consellera de Cultura i Patrimoni. El conseller insular de Medi Ambient, Medi Rural i Esports, Pedro Bestard, también se desplazó a Madrid y aprovechó el viaje para solicitar una etapa de la Vuelta Ciclista a España. El equipo de turismo del Consell de Mallorca, con el conseller insular Marcial Rodríguez a la cabeza, también estaba en Madrid, junto a Susanna Sciacovelli, directora insular de Turisme para la Demanda y l’Hospitalitat; Pedro Mas, director insular de Turisme per a la Governança i la Sostenibilitat, y Clara María del Moral, directora insular de Turisme per a l’Oferta i la Qualitat.

El Ajuntament de Palma envió también a Madrid una delegación encabezada por el alcalde Jaime Martínez y el primer teniente de alcalde Javier Bonet, además del gerente de la Fundació Palma 365 Pedro Homar.

Partido Popular, PSIB, Vox y El Pi contaron con diferentes representantes en la feria madrileña, pero las delegaciones de Més per Mallorca, Sumar y Podemos fueron inexistentes. Destacar que los nacionalistas de El Pi, sin representación parlamentaria, desplazaron una numerosa delegación de diferentes municipios. Josep Meliá, oficialmente retirado de la actividad política, también estuvo en Madrid, aunque intentó pasar desapercibido y evitó las fotografías. Estuvieron en Ifema Antoni Salas y Magdalena Vives, consellers insulars de Mallorca, además de un buen número de cargos de carácter municipal. Y, lógicamente, no podían faltar un buen número de hoteleros y actores del sector turístico. Maria Frontera, presidenta de la Federación Hotelera (FEHM), siempre escoltada por María José Aguiló, vicepresidenta ejecutiva de la FEHM, y Carolina Quetglas, presidenta de la Agrupación de Cadenas Hoteleras, no se perdieron detalle de todo lo acontecido.

Frontera explicó que las previsiones de la FEHM son ahora mejores que las que tenían en la World Travel Market de Londres. Han mejorado, además, tanto las expectativas de ocupación como las aperturas hoteleras. En este sentido, la FEHM confía ahora que, prácticamente, el 70% de la planta hotelera esté abierta en marzo y que ya en abril la cifra sea del 90%. Y a muy buenos precios, porque las previsiones apuntan a un nuevo incremento.

El pasado miércoles 24 de enero se inauguró Fitur y, en esta ocasión, al contrario de lo que había sucedido durante el decenio anterior, los Reyes de España, Felipe y Letizia, habían anunciado su visita al estand de Balears. Faltaban aún más de diez minutos para su llegada cuando se formó una perfecta hilera de autoridades preparada para el saludo oficial. Alguno, más que despistado, parecía no recordar que, junto a sus majestades, llegarían Francina Armengol, la tercera autoridad del país, y la también mallorquina Rosana Morillo, secretaria de estado de turismo, además del ministro de Turismo Jordi Hereu, también socialista.

Los socialistas de Balears no tienen disputas internas y el partido es una bassa d’oli, al contrario de lo que sucede en otras comunidades. Nadie discute a Armengol, pero son muchos los que esperan que adopte una decisión. Nadie espera que la ahora presidenta del Congreso de los Diputados en Madrid, vuelva a Balears. Así, los mejores posicionados son Alfonso Rodríguez, ahora delegado del Gobierno en Balears y exalcalde de Calvià; Iago Negueruela, que cuenta con la animadversión de muchos, y Catalina Cladera, que cuenta con numerosas simpatías en la part forana, pero está falta de apoyos en los municipios más poblados, en Menorca y las Pitiüses. Armengol sabe que el último trabajo de un líder es siempre dejar atado el relevo. Y en eso está.