OK Mobility continúa avanzando su plan de expansión por Estados Unidos con la apertura de tres nuevas OK Stores en Florida. Las tiendas abrirán a lo largo de 2024 y estarán en los aeropuertos de Orlando, Tampa y Fort Lauderdale. Se sumarán a la tienda que la compañía inauguró en Miami en 2022. El CEO de OK Mobility, Othman Ktiri, afirmó que «hace apenas un año abrimos nuestra primera Store en Miami y, ahora, ampliamos nuestra presencia en Florida como respuesta a las demandas de nuestros franquiciados». Con estas nuevas apertura la empresa continúa consolidándose internacionalmente y refuerza su presencia en Estados Unidos.