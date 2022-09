El STEI considera un «despropósito» el método de evaluación de la Lomloe

El secretario de enseñanza pública del STEI Intersindical, Lluís Segura, tildó este miércoles de «despropósito» la nueva metodología de evaluación que obliga a aplicar este curso la Lomloe. Los sindicatos educativos, como el STEI, UOB y Alternativa, participaron ayer en una reunión con el conseller de Educació, Martí March, para tratar este asunto. Al acabar, Segura explicó a este diario que el encuentro fue «improductivo», porque no se llegó a ningún acuerdo concreto.

Los sindicatos pedían una flexibilización en la aplicación del nuevo método, que ha cambiado al no evaluar con notas numéricas. «Si los docentes no pueden trabajar con el sistema previo a la Lomloe, tenemos un gran problema porque no saben cómo aplicarlo. Están desamparados», afirmó el secretario de enseñanza pública del STEI. Segura considera que se requiere más tiempo y consenso para asimilar los cambios introducidos por la reforma.

Por parte de la Conselleria, según explicó el sindicalista, recuerdan que están forzados por los plazos establecidos por el Gobierno. Asimismo, Segura criticó que las sesiones formativas para docentes están siendo insuficientes y que algunas no terminarán hasta mayo, casi al acabar el curso. Tras la reunión de ayer, la Conselleria se comprometió a enviar otro documento sobre las evaluaciones. Sin embargo, para Segura es insuficiente y reclamó que Educació se posicione públicamente a favor de los docentes, pero cree que «esto no está pasando».

Obligatoriedad

Cabe recordar que la semana asada Martí March admitió que comprendía la inquietud de los sindicatos y que, por ello, convocaría la reunión que se celebró ayer. Aun así, el titular del departamento de Educació reiteró que la Lomloe es de aplicación obligatoria y que, como ya había dicho en otras ocasiones, también hubieran preferido disponer de más tiempo para poner en marcha una reforma de esta envergadura.