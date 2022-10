La Policía Nacional ha detenido a dos hombres, de origen argelino de 19 y 27 años de edad, como los presuntos autores de los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, así como por pertenencia a organización criminal, al supuestamente haber patroneado una patera interceptada en alta mar en aguas de Mallorca con 15 personas a bordo este miércoles, 5 de octubre. Según ha informado la Policía Nacional este domingo en una nota de prensa, agentes policiales en Palma, han detenido a dos hombres, de origen argelino de 19 y 27 años de edad, como presuntos autores de los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, así como por pertenencia a organización criminal.

Sobre las 13.00 horas del pasado 5 de octubre, Salvamento Marítimo interceptó una patera en aguas de Mallorca que procedía de las costas de Argelia, con 15 personas a bordo, una de ellas menor de edad, que fueron trasladadas a la costa de Santanyí y desde allí al puerto de Palma donde fueron entregadas a la Policía Nacional. Una vez en dependencias de la Policía Nacional, los agentes del Grupo IV de la Ucrif de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, procedieron a tramitar los correspondientes expedientes de devolución por entrada ilegal en territorio nacional, así como la correspondiente investigación al respecto. Los policías lograron identificar como patrones a dos personas, siendo éstos los supuestos responsables de patronear la embarcación tipo patera desde su salida de Argelia.

La embarcación contaba con tan solo un motor y no disponía de ningún chaleco salvavidas, parándose en varias ocasiones por avería del motor en alta mar, llegando a estar parada durante tres horas aproximadas hasta que los patrones consiguieron arreglarla, estando durante ese tiempo la embarcación a la deriva. Los pasajeros temieron por su vida en algún momento dado de la travesía, ya que, durante la avería del motor, un pasajero que no sabía nadar cayó al agua por el oleaje existente en ese instante, teniendo que intervenir varios ocupantes de la embarcación para que éste no se ahogara, al no disponer de chaleco salvavidas. Los agentes comprobaron como los dos supuestos patrones ya habían sido detenidos en España por entrada ilegal y que incluso a uno de ellos le constaban antecedentes por allanamiento de morada y por ocupación de inmuebles el año pasado.

Como consecuencia de la investigación, los agentes procedieron a la detención de los dos varones como presuntos autores de los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, así como por pertenencia a organización criminal el pasado 7 de octubre. Los presuntos autores pasaron este sábado por la mañana a disposición judicial, decretándose prisión provisional para los mismos. Con todo, desde la Policía Nacional han recordado que detrás de estas peligrosas travesías, que ponen en serio peligro la vida de las personas que se arriesgan a protagonizar esos viajes, se encuentran organizaciones criminales con integrantes que se reparten las tareas entre los que se encuentran captadores, recaudadores y patrones de las embarcaciones entre otros. Los pasajeros suelen pagar entre 700 y 1.000, si bien dependiendo de otros factores, como el tipo de embarcación el importe es mayor.