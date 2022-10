El precio de la vivienda se encuentra totalmente disparado en Balears y una prueba de ello es que en los últimos 27 años se ha incrementado un 344,6 %, según los datos publicados por el Institut d'Estadistica de les Illes Balears (Ibestat), en base a la información facilitada por el Ministerio de Fomento. Por tanto, comprarse un piso o una casa en las Islas cuesta cuatro veces más que en 1995, último año del que hay datos. En concreto, en el segundo trimestre del ejercicio 1995 el precio medio del metro cuadrado de una vivienda era de 591,6 euros; mientras que el mismo periodo de 2022 se ha disparado hasta los 2.630,6 euros.

Si se analiza por años, cabe destacar que en el cuarto trimestre de 1999 se superaron los 1.000 euros; exactamente se llegó a los 1.026,4 euros. Otro hito importante se produjo en el tercer trimestre del ejercicio 2005, cuando el precio de las casas y pisos sobrepasó los 2.000 euros; concretamente alcanzó los 2.003,6 euros. Desde entonces, el valor de los inmuebles fue al alza, pero con el estallido de la burbuja inmobiliaria que tuvo lugar en 2008 los precios comenzaron a bajar. En el tercer trimestre de 2011, el precio del metro cuadrado volvió a situarse por debajo de los 2.000 euros: en 1.965,8 euros.

¿Bajará el precio de la vivienda en Balears?

La remontada comenzó en 2015 y en el cuarto trimestre de ese año el metro cuadrado volvió a superar los 2.000 euros; llegó a los 2.014,5. Desde entonces la escalada ha sido constante. El Banco Central Europeo (BCE) ha estimado que el precio de la vivienda bajará un 9 % durante los dos próximos años en la eurozona. ¿También lo hará en las Islas? El presidente de Proimba, Luis Martín, lo tiene claro: «El precio de la vivienda no bajará en Balears». A su modo de ver, el Archipiélago es «un territorio totalmente diferente. Hay mucha más demanda que oferta y una mayor influencia del coste de las materias primas». No obstante, ha reconocido que «puede haber cierto enfriamiento del mercado, con una estabilización de los precios, pero no es previsible que haya una bajada».

La presidenta del Colegio y la Asociación de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Balears (API), Natalia Bueno, ha recordado que los precios han subido desde que finalizó el confinamiento, tanto en barrios de clase obrera como en zonas de alto standing». A su entender, «si la inflación sigue al alza podemos llegar a ver los intereses hipotecarios a niveles que teníamos en los años 90; por lo que será inasumible para las clases medias poder adquirir su primera vivienda». No obstante, prevé que «los alquileres sigan encareciéndose por la dificultad de poder comprar para buena parte de la población». Además, «continuará habiendo inversores que adquieran pisos para sacarles una rentabilidad con el arrendamiento. Si a esto añadimos la poca oferta de vivienda de nueva construcción, todo apunta a que los precios no bajarán, a no ser que venga otra catástrofe que haga que la gente pierda sus empleos, pongan sus viviendas en venta y no haya compradores para estas, etc.».

Luis García Langa, director de Corredordefondos.com, ha discrepado y ha vaticinado que el precio de las viviendas debería descender en el Archipiélago. «La mayoría de familias no pagan una casa, pagan una hipoteca. Si los tipos suben, los precios tienen que bajar para poder comprar el mismo inmueble».

Comprar una casa, cada vez más difícil

Sin lugar a dudas, comprar una casa en las Islas cada vez es más difícil. Por citar un ejemplo, antes de la década de los años 2000 se podía adquirir un inmueble de 80 metros cuadrados por menos de 50.000 euros, mientras que actualmente son necesarios más de 210.000 euros, según los datos facilitados por Ibestat. En este punto, Bueno ha matizado que si se toman como referencia los valores facilitados por Tinsa el coste de los inmuebles es aún mayor; en el segundo trimestre de 2022 cuantifica el coste del metro cuadrado en 3.180 euros, por lo que un piso de 80 metros ascendería a 254.400 euros; no tienen datos del año 1995.