El Govern solo ha realizado el 45 % de las inversiones que anunció para este año

El Govern solo ha realizado hasta el mes de noviembre el 45 % de las inversiones que previó para todo el año. En los Presupuestos de este año incluyó inversiones por valor de 994 millones, pero hasta la fecha solo ha gastado 446, es decir, menos de la mitad.

Este porcentaje tan bajo se explica, según la Conselleria d’Hisenda, por el efecto distorsionador de los fondos europeos. En los Presupuestos de 2022 aparecen 380 millones de euros de fondos europeos, pero no necesariamente se gastará todo el dinero este año, sino que hay posibilidades de ejecutarlos hasta el año 2026.

En paralelo señalan que hay otros 110 millones correspondientes al fondo de insularidad que podrán gastarse hasta el año 2024. Es decir, Hisenda asegura que, aunque este dinero esté presupuestado y no se gaste este año, no se perderá porque podrá gastare en años posteriores.

Las comparaciones

En el presupuesto de inversiones figuran las que realmente hace el Govern a través de las conselleries, además de las transferencias que realiza a otras entidades para que sean ellas quienes inviertan. Pueden ser, por ejemplo, transferencias a empresas públicas o a ayuntamientos.

El Govern explica que Balears está incluso por encima de la media de otras comunidades autónomas en el apartado de ejecución de inversiones. No hay datos tan actualizados de otras comunidades autónomas y hay que retrotraerse a septiembre para poder comparar. A finales de ese mes, Balears había ejecutado tan solo el 32 % de las inversiones previstas para todo el año. La media del resto de comunidades autónomas era del 24 % en esas mismas fechas. La Conselleria señala que espera acabar el año con un nivel de ejecución de las inversiones del 70 %, una cifra «muy aceptable», según Hisenda. Insisten en que la gestión de los fondos europeos obliga a cambiar el modo de entender la ejecución presupuestaria.

No lo ve de igual manera el portavoz del PP en el Parlament, Antoni Costa, quien lamenta el bajo nivel de ejecución de las inversiones. «Los gastos corrientes son fácilmente ejecutables, pero en las inversiones se demuestra la poca capacidad de gestión del Govern. Tienen una incapacidad manifiesta de gestionar las inversiones», considera.

Presupuestos pintadas

Asegura que se «pintan» en los Presupuestos y luego no se hacen «a pesar de que se anuncian a bombo y platillo». «Ni los socios se ponen de acuerdo y luego no se hace nada», lamenta. También denuncia que la ejecución de los fondos Next Generation solo estaba al 9 % en el mes de agosto, otro dato que «evidencia» la falta de gestión».

Desde su punto de vista, lo único que hace el Govern es propaganda y promesas de inversiones que luego no se realizan. El PP insiste en que la Conselleria d’Hisenda debe dar explicaciones sobre este bajísimo grado de ejecución de las inversiones.