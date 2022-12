El conseller de Fondos Europeos, Universidad y Cultura, Miquel Company, ha defendido, este jueves en el Parlament, la gestión de los fondos europeos en Baleares frente al portavoz del PP en la Cámara balear, Antoni Costa, que ha insistido en que «no llegan» a las pequeñas y medianas empresas, «que son las que deben transformar la economía de Baleares».

Durante el pleno de la Ley de Presupuestos de Baleares, que desde el martes se debate en el Parlament, el diputado del PP, que ha presentado enmienda a la totalidad a las cuentas de la Conselleria, ha criticado que los fondos europeos sólo se están asignando a proyectos públicos. «Eso no transforma nada».

Cabe recordar que la Conselleria de Fondos Europeos cuenta con un presupuesto que aumenta casi un 17 por ciento respecto a 2022, más de 31 millones, hasta llegar a los 184.768.808 euros. Company los ha calificado como «equilibrado, ajustados y expansivos», a la vez que ha reprochado al PP su «trilerismo para crear confusión en materia presupuestaria».

En este sentido, ha reprochado al PP su enmienda a la totalidad «por no hablar de nada de ella, sino de otros temas». «Siempre están en contra del bienestar y el progreso de familias y empresas», ha dicho el conseller al diputado del PP, mientras ha subrayado que el Govern seguirá «adelante» pese a que desde el Grupo Parlamentario Popular «no dedique ni una palabra a investigación, cultura, política lingüística, universidad o modernización». Otra de las críticas del PP se ha basado en las quejas del sector cultural por «la mala gestión» de la conselleria.

En este sentido, el conseller ha defendido «la máxima empatía y compresión» con el Instituto de Industrias Culturales de Baleares (ICIB), en el que se ha planteado una calendario de ayudas y se ha aumentado su personal en seis personas para llevar las «mejoras» al sector. Además, ha afeado al Grupo Parlamentario Popular su 'no' a las políticas de inteligencia artificial, mientras ha preguntado qué problema tiene el PP con el catalán. Con todo, ha recalcado que el 58% de los fondos europeos asignados a Baleares ya están movilizados. «Hemos pasado en siete años en ser los últimos en ejecución de fondos europeos a ser los primeros y también en asignación en renta per cápita en materia de fondos europeos», ha asegurado el conseller.

Seguidamente, los Grupos Parlamentarios han defendido sus enmiendas parciales presentadas a esta sección. En total, los grupos del Pacte han llegado a un acuerdo para aceptar nueve enmiendas propuestas por Més per Menorca. De este modo, el Govern transferirá 115.150 euros al Consell de Menorca en concepto de ayudas para el desplazamiento de estudiantes que cursen estudios fuera de las islas y 118.690 euros al Consell de Ibiza con el mismo concepto.

A través de otra enmienda transaccionada, los grupos del Pacte y Més per Menorca han acordado destinar al Consell de Formentera un total de 14.940 euros para los estudiantes que vayan fuera de Baleares, mientras que se invertirá 50.000 euros en el Ayuntamiento de Castell para las obras del Teatro Salón de Es Castell. Otros 25.000 euros de las cuentas de la Conselleria irán destinados a una ayuda para la Fundación Ciutadella Cultura para la realización de actividades culturales y 54.272 euros para el Consell de Menorca para apoyar las tareas de elaboración del nomenclátor de toponimia de Baleares en la isla menorquina.

Además, se ha producido otro acuerdo en una enmienda transaccionada donde se aceptan 30.000 euros para la redacción del proyecto de creación del centro de investigación en arqueología en Menorca y 12.000 euros para el fomento del teatro a través del Ayuntamiento de Alaior. La novena enmienda aceptada contempla la inversión de 20.000 euros en el Ayuntamiento de Ciutadella para el mantenimiento de las actividad museística en Can Saura.

El resto de enmiendas presentadas por los Grupos Parlamentarios Ciudadanos y El PI-Proposta per les Illes no han sido aceptadas por los grupos del Pacte. La portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Patricia Guasp, ha indicado que han presentado siete enmiendas parciales, tres de ellas destinadas a aumentar en tres millones el presupuesto de innovación.

Otra de sus enmiendas contemplaba incrementar la partida destinada a la innovación en las pequeñas y medianas empresas. Guasp, quien ha subrayado que su Grupo Político dio «el visto bueno» a la creación de la Conselleria, ha incidido en que los fondos europeos no se han movilizado y, en consecuencia, «no están resultando suficientemente ágil porque no están llegando a las pymes». Por su parte, la diputada de El PI Lina Pons ha coincidido en que los fondos europeos no llegan a las pymes: «No acabamos de ver esa impregnación en la economía de Baleares. No han llegado a todos».