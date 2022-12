Ya tenemos el Gordo de la Lotería de Navidad y un pico ha caído en el Arenal de Llucmajor y en Eivissa. A las 11.21 horas, el número 5.490 era agraciado con el mayor de los premios del Sorteo, 4.000.000 euros a la serie y 400.000 euros al décimo.

El Gordo ha dejado dos décimos premiados en Baleares, por valor de 800.000 euros. En Mallorca, el décimo se ha dispensado en la papelería Sastre del Arenal de Llucmajor, que ya repartió el primer premio en 2018. Toñi García ha sido la encargada de vender el premio y ha explicado en Ib3: «Creo que solo es un décimo, pero con pensar que he dado el Gordo ya me basta. Es de máquina y no vendemos tanto junto pero está muy bien. Imposible saber quién es el comprador. Espero que se ponga en contacto. Este año se han vendido muchos décimos a alemanes puede ser que se haya ido fuera perfectamente. El año pasado dimos el segundo premio de Reyes y en 2018 dos décimos del Gordo».

El premio se ha vendido también en administraciones de A Coruña, Lugo, Asturias, Almería, Madrid, Barcelona, León, Vizcaya, Alicante, Castellón, Sevilla, Valladolid, Santa Cruz de Tenerife, Murcia, Gerona, Granada, Las Palmas, Valencia, Albacete, Ávila, Cáceres, Cádiz, Ciudad Real, Guipuzcoa, Huelva, Huesca, Jaen, Málaga, Navarra, Pontevedra y Soria. Curiosa coincidencia con el Gordo, del Arenal de Mallorca a la calle Arenal de Madrid, cerca del Teatro Real, donde celebran también la venta del número.

En Ibiza, Lali Torres, del Bar Can Bellotera del barrio de Sa Carroca en Sant Josep de la Talaia, ha comentado en la televisión pública que se vendió también en máquina: «Pensamos que hemos vendido solo un décimo del Gordo (el número 5.409). Tengo una máquina automática, vienen, me piden un número y sale lo que sale. Este año hemos vendido mucha lotería. Yo nunca había vendido un gordo, sí varios quintos premios».

El número fue cantado por Alonso Dávalos Durán y Ángel Abaga Elebiyo cantaron número y premio y David Caba Mamani y Diana Elisabeth Heredia Arias extrajeron las bolas.