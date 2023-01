Antònia Font ha contestado a través de Twitter a las críticas del concejal portavoz de Vox en el Ajuntament de Palma, Fulgencio Coll, sobre el coste de su concierto para la fiestas de Sant Sebastià 2023 y tan solo minutos más tarde lo ha eliminado de su perfil. A través de un vídeo en las cuentas oficiales de Vox Palma, Coll aseguró que se trataba de un «grupo que canta sólo en catalán y que apenas se le conoce».

El conocido grupo mallorquín ha reaccionado a los comentarios del ex militar, y ahora político palmesano, recurriendo a la letra de una de sus canciones. «Comandant Armando Rampas, no te follis ses hostesses una darrera s'altra, i comandant, no m'involucris què un turista és humanista i no un pirata», han escrito en sus redes sociales a primera hora de este martes y tan solo unos minutos más tarde han borrado la publicación. A pesar del poco tiempo que ha estado visible en sus redes sociales, muchos de los usuarios lo han interpretado como una respuesta sutil al concejal palmesano de Vox.

Coll considera que el cartel se tendría que haber acordado en el Consistorio: «La regidora de Participación ciudadana debería haber buscado un consenso, y tenido austeridad a la hora de contratar». El caché del grupo, que cerrará las fiestas, supondrá un coste de 120.000 euros para el Ajuntament de Palma, incluyendo también el equipo humano de 20 personas que acompañan a la banda, tal y como informó Ultima Hora.