CCOO augura un inicio de temporada caliente si no se renegocia el convenio de hostelería

Los más de 160.000 trabajadores de la hostelería de Baleares siguen en estos momentos sin tener claro si el preacuerdo para la subida de sueldo de un 5 % este año y un 3,3 % el que viene está en vigor. CCOO asegura que se trata de un acuerdo ilegal y lanza un aviso a navegantes: habrá un inicio de temporada ‘caliente’ si los representantes de los hoteleros no vuelven a la casilla de salida y se sientan para hablar de la prórroga del convenio con una negociación al uso.

CCOO no solo no se ha sumado a este preacuerdo sino que insiste en que es ilegal y, para forzar una renegociación de los condiciones, ha denunciado el actual convenio, que finaliza el 31 de marzo de este año. «Queremos que se restablezca la negociación para llegar a un acuerdo antes de esa fecha y, si no es posible, haremos uso de todas las herramientas de que disponemos, incluidas las movilizaciones», alerta Silvia Montejano, secretaria general de la Federación de Servicios de CCOO.

No es legal

«El preacuerdo se ha adoptado en un ámbito que no es el legal y no se ha respetado la presencia de todos los representantes de las dos partes», añade. La firma del preacuerdo entre UGT y los hoteleros ha hecho que las buenas relaciones que mantenían hasta ahora el Govern y CCOO hayan saltado por los aires. El sindicato insiste en que el Ejecutivo se ha extralimitado al tratar de estar presente en las negociaciones, algo que no le corresponde como simple mediador. «El Govern no está legitimado para hacer lo que ha hecho y además este preacuerdo se ha firmado con nocturnidad y alevosía», asegura. «Llevamos meses alertando de que la negociación no se estaba haciendo como toca», insiste.

CCOO pide que se convoque una nueva comisión negociadora en la que están presentes todas las partes, «no solo los grandes» y se comience a negociar de cero. Montejano explica que, además de la subida de sueldo para los trabajadores, CCOO pide que se pongan sobre la mesa otros asuntos como las cargas de trabajo o la conciliación entre la vida laboral y la familiar.

«No compartimos esta manera de negociar porque se nos ha obviado y por eso creemos que el preacuerdo adoptado no es válido», insiste. La reunión tuvo lugar el viernes en la sede de la Conselleria de Turisme, duró ocho horas y estuvieron presentes representantes de la patronal hotelera, como Maria Frontera, además del secretario general de la UGT Balears, Lorenzo Navarro; el secretario de la Federación de Servicios de UGT, José García Relucio; el conseller de Model Econòmic i Treball, Iago Negueruela; la directora general de Turisme del Govern, Isabel Vidal, y Llorenç Pou, director general de Model¡ Econòmic i Ocupació.

Nadie de CCOO

En el encuentro no estuvo presente ningún representante de CCOO, algo que ha molestado intensamente a los responsables de este sindicato, que denuncian tanto su ausencia como la presencia del Govern como un actor de la negociación y no un mediador. La organización sindical quiere comenzar la negociación desde el principio para que no se rompan todos los puentes que han mantenido con el Govern en estos años.

El Govern guarda silencio y el sindicato no descarta contactos durante estos días

El Govern guarda por ahora silencio tras las duras críticas del sindicato CCOO, que se ha sentido excluido de la negociación del preacuerdo alcanzado el viernes entre UGT y representantes de los hoteleros para prorrogar el actual convenio de hostelería con subidas del 5 y del 3,3 por ciento para este año y el siguiente.

El conseller de Model Econòmic, Iago Negueruela, no ha respondido a las críticas y no aclara si habrá reuniones para tratar de alcanzar un acuerdo, pero desde CCOO Silvia Montejano espera que estos días conversaciones discretas para poder superar la fase de bloqueo con el Ejecutivo. «Esperamos que en los próximos días podamos mantener alguna conversación», señaló Montejano, si bien dejó claro que la intención del sindicato es seguir la hoja de ruta que se ha marcado desde la cúpula sindical.

Negueruela, que es portavoz del Govern, comparece hoy en una rueda de prensa para explicar los acuerdos adoptados por el Consell de Govern, por lo que es probable que tenga que responder a preguntas de los periodistas sobre esta materia.