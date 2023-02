La expansión de la gripe aviar por España ha hecho saltar todas las alarmas. Sin embargo, los expertos quieren lanzar un mensaje de tranquilidad y aseguran que no estamos a las puertas de una nueva pandemia, como en su día lo fue la de la COVID-19. El jefe de virología del hospital de Son Espases, Jordi Reina, ha pedido no crear alarmismo, ya que hasta el momento el virus «no ha saltado a humanos» de tal forma que pueda transmitirse con facilidad. No obstante, sí ha señalado que se está realizando una «vigilancia activa, pero sin alarmar».

Reina ha recordado que el virus de la gripe aviar circula desde el año 1988; la novedad es que ahora se han producido algunos casos en España. «Esto nos hace pensar que el virus, que estaba en Egipto, está viniendo hacia las zonas más occidentales». En lo que va de año, el Ministerio de Sanidad ha detectado siete focos en Galicia, Guipúzkoa, Barcelona y Huelva. Cabe destacar que en uno de los brotes detectados en la Península se contagió un granjero, pero no llegó a desarrollar la enfermedad. «Hasta el momento, el virus no ha conseguido humanizarse para transmitirse de forma fácil entre personas», ha reiterado el jefe de virología de Son Espases. Uno de los motivos puede ser que hay suficiente población de aves entre las que poder expandirse, es decir, no tienen necesidad de saltar a los humanos».

No obstante, no puede descartarse a que en un futuro lo haga, por lo que Reina ha insistido en la necesidad de seguir realizando una vigilancia activa. Además, ha precisado que, en el caso de que finalmente lo hiciera, «lo conocemos, por lo que sería más fácil atajarlo», a diferencia de lo que sucedió con la COVID-19, que era totalmente desconocida. Por tanto, el jefe de virología de Son Espases no cree que estemos a las puertas de una nueva pandemia y pide no crear alarmismo. En este sentido, ha matizado que no hay riesgo para la salud pública en la ingesta de aves y sus derivados, ya que cuando se produce un contagio en una granja se sacrifica a todos los animales.

En términos similares se ha expresado el experto en Salud Pública y Medicina Preventiva, Joan Carles March. «La transmisión de gripe aviar a personas es muy poco habitual. Aún así, se pueden tomar precauciones para proteger nuestra salud». En este sentido, ha precisado que «en humanos se trata de casos muy esporádicos. Es importante recordar que los virus de la influenza aviar no son específicos del ser humano, por lo que no tienen tanta capacidad para transmitirse en nuestra especie. La influenza aviar A(H5N1) afecta principalmente a las aves marinas migratorias o a otras aves como son las de corral. Los casos de contagio en seres humanos no son recurrentes y la probabilidad de transmisión de persona a persona es baja». March ha precisado que desde el año 2003 hasta octubre de 2022, se han identificado 865 casos de infección de humanos con A(H5N1) reportados en 21 países. «Los seres humanos son un huésped ocasional», ha insistido.