La gripe aviar es una enfermedad respiratoria en aves, que está causada por cepas del virus de la influenza o gripe. Los siete focos detectados en lo que va de año en la Península han hecho saltar todas las alarmas, aunque los expertos han querido lanzar un mensaje de tranquilidad porque «no ha saltado a humanos» de tal forma que pueda transmitirse con facilidad, según ha informado el jefe de virología del hospital de Son Espases, Jordi Reina. El especialista en Salud Pública y Medicina Preventiva, Joan Carles March, ha añadido que «la transmisión de gripe aviar a personas es muy poco habitual. Aún así, se pueden tomar precauciones para proteger nuestra salud».

En este sentido, ha precisado que «la gripe A es una enfermedad infecciosa de las aves causada por uno de los virus de la influenza aviar del tipo A. Y suele generar una alta tasa de mortalidad en las aves infectadas. Los virus de la influenza aviar A se clasifican en las dos categorías: virus de la forma de baja incidencia patógena de la influenza aviar (LPAI) tipo A y virus de la forma altamente patógena de la influenza aviar (HPAI) tipo A».

March ha reiterado que «en humanos se trata de casos muy esporádicos. Es importante recordar que los virus de la influenza aviar no son virus específicos del ser humano, por lo que no tienen tanta capacidad para transmitirse en nuestra especie. La influenza aviar A(H5N1) afecta principalmente a las aves marinas migratorias o a otras aves, como son las de corral. Los casos de contagio en seres humanos no son recurrentes y la probabilidad de transmisión de persona a persona es baja. Los seres humanos son un huésped ocasional. Desde el 2003 hasta octubre de 2022, se han identificado 865 casos de infección de humanos con A(H5N1) reportados en 21 países».

El citado experto en Salud Pública y Medicina Preventiva destaca que «los casos de contagio detectados en humanos tienen algo en común: son personas que tenían contacto directo con aves de corral y/o estaban involucradas en el sacrificio de estos animales. Los trabajadores de la industria avícola son las personas más expuestas al contagio».

¿Qué síntomas presentan los contagiados?

En los casos reportados en el mundo, se ha observado que hay personas que no presentan síntomas, mientras que otras que tienen síntomas leves parecidos a los de otras infecciones respiratorias: tos, dolor de cabeza o de garganta, secreción nasal, dificultad para respirar, etc. «Por ejemplo, el hombre que se contagió en Estados Unidos solo experimentó fatiga. Los trabajadores en España tampoco tuvieron mayores molestias». Sin embargo, ha precisado que «sí hay casos en los que las personas presentan síntomas severos que pueden ocasionar la muerte. Así sucedió con la mujer que se contagió en China en septiembre del año pasado, quien falleció debido a una neumonía por la gripe aviar A(H5N1)».

A su modo de ver, aunque «las probabilidades de contagio humano por gripe aviar son bajas, pero ya que existe la posibilidad, es importante mantener la vigilancia». En este punto, ha explicado que «para evitar el contagio de la gripe aviar es necesario evitar la inhalación del virus a partir de microgotas o aerosoles, en ambientes polvorientos donde pueda haber el virus asociado a plumas, excrementos, vísceras o sangre de aves. También hay que tener en cuenta que las manos son una vía de transmisión de microorganismos, por lo que es importante que las personas que estén en contacto con el virus extremen la higiene de manos».