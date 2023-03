Agentes llegados de Madrid de la Policía Nacional y expertos de la jefatura palmesana están llevando a cabo este jueves un operativo antiterrorista relacionado con supuestos islamistas en la localidad de Campos. Los funcionarios están realizando un registro en la calle Jaume II y, según fuentes próximas a la investigación, ya hay un detenido. Se trata de un hombre nacido en España aunque de origen marroquí.

Los investigadores se han incautado de abundante documentación y, al parecer, han estado buscando aparatos electrónicos que pudiera haber utilizado el sospechoso. Las diligencias las instruye la Audiencia Nacional, que ha autorizado la entrada y el registro en la citada dirección de Campos.

La presencia en el pueblo de agentes de la Policía Nacional con chalecos y armados ha provocado cierto revuelo y son muchos los vecinos que se preguntan que está ocurriendo. Desde la Jefatura de Palma no se ha facilitado información porque la operación está bajo secreto sumarial.

Arresto

Según declaraciones de la alcaldesa de Campos, Xisca Porquer, el detenido no es residente en el pueblo, si no que «aterrizó ayer por aquí por primera vez», señala. Está acusado de un delito de adoctrinamiento y otro de amenaza terrorista. En las próximas horas, pasará a disposición judicial.

Por otra parte, la propia alcaldesa mantuvo a primera hora de la tarde de este jueves una improvisada entrevista con los mandos policiales del Cuerpo Nacional de Policía quienes le aseguraron que podía estar tranquila porque la situación estaba bajo control y que no existía peligro alguno para los residentes del municipio. «La operación está bajo secreto de sumario y no se puede decir nada, pero el susto que nos hemos llevado es muy grande. No queremos ser portada de televisiones y periódicos por estos motivos», concluye.