El presidente nacional del Partido Popular (PP) y candidato a la presidencia del Gobierno en las elecciones generales, Alberto Núñez-Feijóo, pensó en Toni Nadal –empresario y tío del tenista Rafel Nadal, de quien además fue su entrenador– para que representara en la fundación o think tank del partido los valores del «esfuerzo» y «la superación», según precisaron ayer fuentes del partido, coincidiendo con la presentación de Reformismo21, nombre que adopta ahora lo que antes se llamó Concordia y Libertad y, en su primera etapa, Fundación Humanismo y Democracia.

Aunque todos los nombres de perfil «independiente» o «transversal» que forman Reformismo 21 han sido decididos por Feijóo, éste se lo comunicó a Marga Prohens, presidenta del partido en Balears y candidata a las autonómicas, que facilitó una reunión entre ambos. Eso ocurrió pasadas las fiestas de Navidad. El anunció oficial se hizo el pasado lunes y, ayer, Feijóó presentó en sociedad el proyecto.

Según explicó, tiene por objetivo «reconstruir» España a través de «un gran proyecto sin etiquetas», en el que se «reconozcan la gran mayoría de los españoles» y que esté basado en la moderación, la centralidad y el reformismo, alejado de «radicalismos» y «trincheras». El líder de los ‘populares’ añadió que «la composición plural de este consejo se explica también por un deseo serio y sincero del PP de huir de capillas y de facciones ideológicas».



Si en la anterior etapa, el director de la fundación era Adolfo Suárez Illana, en esta nueva su director es el economista Pablo Vázquez, expresidente de Renfe.

Entre los integrantes de la fundación, además de Toni Nadal, figura la exministra Fátima Báñez, los ex ministros Ramón Escolano y Josep Piqué, la presidenta de la organización civil Concordia Cívica, Teresa Freixes; el diplomático ex embajador de España en Estados Unidos Ramón Gil-Casares, el exministro de Ciencia, Tecnología y Enseñanza Superior de Portugal Nuno Crato, y Javier Santacruz, de la plataforma ‘La España que reúne’.

Feijóo, que posó con los integrantes para la fotografía de presentación, destacó que «la gran mayoría» no tienen vínculos con el PP y que el objetivo es «reconstruir» España en el ámbito económico, social e institucional porque hay margen de mejora y hacerlo con personas que concitan un alto grado de reconocimiento social, «sin sectarismos y sin un atisbo de voluntad de subordinación ideológica».

«Quiero liderar la reconstrucción en todos los ámbitos pero no quiero hacerlo solo ni que mi partido lo haga solo», declaró también, además de recuperar el comentario de Ortega y Gasset 'No es esto, no es esto', con el que expresaba su decepción por la –dijo– «deriva» de la política española durante la Segunda República.

Feijóo indicó que que la política de los últimos tiempos ha «pretendido atrincherar» a la sociedad, por lo que ha emplazado a «rebelarse contra eso» porque la gente «no está permanentemente enfrentada entre sí» sino que los españoles tienen objetivos comunes que «deben volver al primer plano de la política ya».

En este punto, animó a «salir de las trincheras» y volver a «construir con leyes, decisiones políticas razonables y valores cívicos» que han sido rechazados». Toni Nadal explicó el lunes a este periódico que «Feijóo siempre me ha parecido una persona honesta, seria y normal» y que por esa razón había aceptado su propuesta. Un hermano suyo, también llamado Rafel Nadal, fue concejal del PP por Manacor y diputado autonómico.